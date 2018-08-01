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مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 17:54 مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك
مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، اليوم الاثنين بالرباط، أن مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة إلى اعتماد الحكامة في تدبير مواردها بالنظر إلى الصعوبات التي

شوف تيفي:

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، اليوم الاثنين بالرباط، أن مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة إلى اعتماد الحكامة في تدبير مواردها بالنظر إلى الصعوبات التي يعرفها تسيير هذه المؤسسات.

واعتبرت بوستة، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، خصص لمواصلة مناقشة مشروع قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الاثنين، أن " مسألة ضبط المعايير الأساسية لتدبير المال العمومي يتحقق بالضرورة عبر اعتماد الحكامة في تسيير مؤسسات الأعمال الاجتماعية ".

وأبرزت، في هذا السياق، أن توفير مجموعة من الكفاءات والمعايير التي تضمن تسيير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقتضي اعتماد التعيين في المسؤولية عوض الانتخاب، مبرزة أن تركيبة المؤسسة متوازنة وتمثل الموظفين بمختلف مهامهم واختصاصاتهم.

وأوضحت، وفق ذات البلاغ، أن مشروع القانون المحدث والمنظم للمؤسسة يخول للمنخرطين الاستفادة من الخدمات الاجتماعية على قدم المساواة، موضحة أن القانون الداخلي للمؤسسة سيحدد للمنخرطين جميع الخدمات التي يمكن الاستفادة منها.

وانصب هذا الاجتماع على المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وتركيبة مجلس التوجيه والمراقبة وتحديد الفئات المستفيدة من خدمات هذه المؤسسة المتمثلة في السكن والترفيه والتغطية الصحية والمرافق الاجتماعية من مخيمات ومراكز صيفية فضلا عن الاستفادة من تسهيلات مالية وقروض ومنح من أجل النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى تدارس نظام المراقبة والمحاسبة التي سيتم اعتمادها في هذه المؤسسة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مونية بوستة مؤسسات الأعمال الاجتماعية الحكامة تدبير الموارد

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