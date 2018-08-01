عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن مواجهة حادة، وقعت قبل لحظات من يومه الاثنين، بين مجموعة من المحامين، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم.

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن مواجهة حادة، وقعت قبل لحظات من يومه الاثنين، بين مجموعة من المحامين، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة المكلفة بالدفاع عن توفيق بوعشرين، عبرت عن رفضها لتسريب نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات، وحملت المسؤولية لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني وهو ما تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية مدينة الدار البيضاء والتي تجرى بها أطوار الجلسة، كشفت قبل أسبوعين عن نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات التي توثق للوقائع التي جرت داخل مكتب توفيق بوعشرين.



