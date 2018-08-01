 عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا | بوليتيك

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا

عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و انسحاب هذا المحامي | بوليتيك

عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و

تجار سوق الأحد يحولون لقاءً تواصليا للمجلس الجماعي بأكادير إلى احتجاج | بوليتيك

تجار سوق الأحد يحولون لقاءً تواصليا للمجلس الجماعي بأكادير إلى احتجاج

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 17:20 عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك
عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن مواجهة حادة، وقعت قبل لحظات من يومه الاثنين، بين مجموعة من المحامين، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم.

"شوف تيفي" 

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن مواجهة حادة، وقعت قبل لحظات من يومه الاثنين، بين مجموعة من المحامين، خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة المكلفة بالدفاع عن توفيق بوعشرين، عبرت عن رفضها لتسريب نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات، وحملت المسؤولية لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني وهو ما تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية مدينة الدار البيضاء والتي تجرى بها أطوار الجلسة، كشفت قبل أسبوعين عن نتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات التي توثق للوقائع التي جرت داخل مكتب توفيق بوعشرين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوعشرين المحامين الدار البيضاء محاكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا | بوليتيك

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا

عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و انسحاب هذا المحامي | بوليتيك

عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و انسحاب هذا المحامي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد انسحابه من الجلسة..محامي ضحايا بوعشرين: لن نعارض إجراء خبرة مضادة على فيديوهات بوعشرين الجنسية | بــووز
منذ 9 دقائق

بعد انسحابه من الجلسة..محامي ضحايا بوعشرين: لن نعارض إجراء خبرة مضادة على فيديوهات بوعشرين الجنسية

تصــريح صادم لوالد الفتاة اللي تعرضات للاغتصاب وحملات فخنيفرة يكشف الرواية الكاملة | حالة خاصة

تصــريح صادم لوالد الفتاة اللي تعرضات للاغتصاب وحملات فخنيفرة يكشف الرواية الكاملة

من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة | قنوات أخرى

من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة

لموت ديال الضحك مع شاب محيح فالبولفار..جيت نشوف التيتيز ونتعنب على البنات | خارج البلاطو

لموت ديال الضحك مع شاب محيح فالبولفار..جيت نشوف التيتيز ونتعنب على البنات

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق
منذ 45 دقيقة

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.