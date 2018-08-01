 الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا ﻿
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الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 17:19 الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا | بوليتيك
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا
أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، يوسف العلوي، اليوم الاثنين بـ''أكرا''، استعداد المهنيين المغاربة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا.

شوف تيفي:

أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، يوسف العلوي، اليوم الاثنين بـ"أكرا"، استعداد المهنيين المغاربة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا.

وقال العلوي في تصريح صحفي، بمناسبة بعثة نظمتها الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بتنسيق مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، إن "الفيدرالية مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا، عوض استيرادها مجمدة، وذلك في إطار شراكة مربحة للطرفين".

وأوضح أن "هذا التنسيق يمكن أن يتم على مرحلتين. يمكن أن ننطلق بإقامة حاضنات لتفقيس البيض، في انتظار تجهيز كامل للمرافق"، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق القيمة المضافة على طول سلسلة الإنتاج.

وأشار العلوي إلى أن غانا تتوفر على مؤهلات كبيرة، ولاسيما في مجال إنتاج المواد الأولية من قبيل الأرز والصويا، اللذان يعتبران غذاء أساسيا للدواجن.

وتندرج بعثة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في إطار التعريف بقطاع الدواجن المغربي وقدراته التصديرية وخاصة الاستثمارية.

ويضم وفد الفيدرالية خلال هذه الزيارة 20 مهنيا يمثلون قطاع الدواجن (تربية، ذبح ،تفقيس، تصنيع الأعلاف المركبة، وإنتاج البيض) وكذا مدير مركز التكوين لتربية الدواجن بالدار البيضاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الفيدرالية البيمهنية قطاع الدواجن مساعدة غانا إنتاج الدواجن

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