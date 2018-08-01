عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و انسحاب هذا المحامي ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الاثنين، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة المدير السابق لجريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها

"شوف تيفي"

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الاثنين، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة المدير السابق لجريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن المشتكية "أ.ل" هي الوحيدة التي حضرت أشغال الجلسة، فيما غابت باقي المصرحات والمشتكيات، مشيرا إلى أن المحامين المنتمين لهيئتي الدفاع عن المتهم وعن المطالبات بالحق المدني، حضروا إلى أشغال هذه الجلسة التي تجرى بعد أيام فقط من الكشف عن نتائج الخبرة التقنية الخاصة بالفيديوهات الجنسية.

وأضاف ذات المصدر أن بداية الجلسة، كانت على ما يبدو جد ساخنة، نظرا لوجود حركة غير عادية أمام البوابة الفاصلة بين بهو المحكمة وباب القاعة رقم 8، مشددا على أن المحامي بوزيان الإدريسي، قرر الانسحاب من أشغال الجلسة مباشرة بعد انطلاقها.