تجار سوق الأحد يحولون لقاءً تواصليا للمجلس الجماعي بأكادير إلى احتجاج ﻿

حول العشرات من تجار سوق الأحد لقاءً تواصليا نظمته جماعة أكادير صباح اليوم الإثنين 24 شتنبر 2018 إلى لقاء احتجاجي وذلك بعد دخولهم للقاعة المخصصة لانعقاد الاجتماع ورفعوا لافتات وشعارات منددة بسياسة

شوف تيفي:أكادير

حول العشرات من تجار سوق الأحد لقاءً تواصليا نظمته جماعة أكادير صباح اليوم الإثنين 24 شتنبر 2018 إلى لقاء احتجاجي وذلك بعد دخولهم للقاعة المخصصة لانعقاد الاجتماع ورفعوا لافتات وشعارات منددة بسياسة المجلس الجماعي تجاه المشاكل التي تعيق سير خدمات المركب التجاري الأضخم في شمال إفريقيا.

ورفع التجار الغاضبون لافتات كتب عليها "لسنا راضين عن تسيير سوق الأحد"، في إشارة منهم لعدم رضاهم لما يتعرض له السوق من استغلال سياسي من طرف المنتخبين والركوب على مشاكل التجار المشتغلين داخله عبر سياسة فَرِّقْ تَسُدْ، وتقاذف مشاكلهم بين السلطات المحلية (باشا السوق) والمنتخبة (المجلس الترابي).

ولم تشفع كل المحاولات التي باشرها نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالأسواق مع ممثلي التجار، بسبب مشاكل تتعلق باحتلال الملك العمومي وتعثر بناء أسوار أبواب السوق والفوضى التي يعيشها السوق بسبب تشويه جماليته وغياب محاور لحلحلة المشاكل المتراكمة، على حد تعبير المتضررين.

يشار أن سوق الأحد يتخبط في جملة من المشاكل والإكراهات العويصة التي تحد من مردودية خدماته التجارية، وجعلت مجموعة من التجار ينظمون أشكالا احتجاجية متتالية في أكثر من مرة لإثارة انتباه المسؤولين والمنتخبين بالجهة لملفات هذا السوق التي ما تزال عالقة، وتنتظر حلولا واقعية لإعادة التوهج لهذه المعلمة التجارية.