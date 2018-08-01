 مجلس بركة، يشخص واقع الوضعية الاجتماعية في المغرب برسم سنة 2017 ويوصي بضرورة تحصين العمل النقابي والعمل على تجويد مناصب الشغل المحدثة داخل النسيج المقاولاتي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

مؤلم بعد إشاعة وفاته..تدهور الحالة الصحية للفنان ميمون الوجدي

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا | بوليتيك

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا

عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و انسحاب هذا المحامي | بوليتيك

عاجل..بعد أيام من ظهور نتائج الخبرة على الفيديوهات: انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين و

تجار سوق الأحد يحولون لقاءً تواصليا للمجلس الجماعي بأكادير إلى احتجاج | بوليتيك

تجار سوق الأحد يحولون لقاءً تواصليا للمجلس الجماعي بأكادير إلى احتجاج

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

مجلس بركة، يشخص واقع الوضعية الاجتماعية في المغرب برسم سنة 2017 ويوصي بضرورة تحصين العمل النقابي والعمل على تجويد مناصب الشغل المحدثة داخل النسيج المقاولاتي

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 17:11 مجلس بركة، يشخص واقع الوضعية الاجتماعية في المغرب برسم سنة 2017 ويوصي بضرورة تحصين العمل النقابي والعمل على تجويد مناصب الشغل المحدثة داخل النسيج المقاولاتي | بوليتيك
مجلس بركة، يشخص واقع الوضعية الاجتماعية في المغرب برسم سنة 2017 ويوصي بضرورة تحصين العمل النقابي والعمل على تجويد مناصب الشغل المحدثة داخل النسيج المقاولاتي
في أرقام، حصر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد الإضرابات التي شنتها النقابات خلال سنة 2017، في 154 إضرابا، تعادل ما مجموعه 178 ألف و289 يوم إضراب وطني، تم خوضها داخل 121 مقاولة خاصة.

 شوف تيفي

في أرقام، حصر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد الإضرابات التي شنتها النقابات خلال سنة 2017، في 154 إضرابا، تعادل ما مجموعه 178 ألف و289 يوم إضراب وطني، تم خوضها داخل 121 مقاولة خاصة.

 على ضوء هذه الأرقام المقلقة، توقف التقرير السنوي للمجلس الذي يقوده ربان حزب الميزان، نزار بركة، في تشخيصه لواقع الوضعية الاجتماعية في المغرب برسم سنة 2017، عند حزمة من النواقص التي تسببت، حسب التقرير، في خلق الاحتقان الاجتماعي في بلادنا، وضمنها فشل الحكومة في تحريك عجلة الحوار الاجتماعي وعدم إحراز أي تقدم بين الشركاء الاجتماعيين، حيث طالب مجلس بركة، بضرورة التعجيل باستئناف هذا الحوار مع وضع الأسس المتينة لتقويته في القطاع الخاص، متهما في تبريره لأسباب خـوض هذه الإضرابات، المشغلين بعـدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، ما يفرض - حسب المصدر ذاته- الانتباه إلى ظروف العمل في البلاد، ومدى التزام المقاولات بتطبيق مدونة الشغل.

 كما أوصى المجلس بضرورة تحصين العمل النقابي والعمل على تجويد مناصب الشغل المحدثة داخل النسيج المقاولاتي، وفتح فرص جديدة تضمن للخريجين الشـباب إمكانات الولــوج إلى مناصب شغل لائقة، معتبرا أن تحسين شروط وجودة ودخل العمل والشغل، شرط أساسي لتحقيق الارتقاء الاجتماعي وتقوية القدرة الشرائية للأجراء، كما طالب بالحـرص علـى التطبيـق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل، مع العمـل على ضمان الملاءمة بين مسـتوى الأجـور وإنتاجيـة العمـال، يضيف التقرير ذاته.

 إلى جانب ذلك، دعا مجلس بركة بتعزيــز حمايــة المستهلك، ومحاربة مظاهر الريع والاحتكار والمنافسة غير الشريفة في ممارسة الأعمال، وغيرها من الممارسات المضرة بمصالح الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي طالب بضرورة توجيه الدعم نحو الطبقات ذات الدخـل المحدود.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نزار بركة عدد الإضرابات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

عاجل..نايضة بين المحامين خلال جلسة محاكمة بوعشرين بسبب نتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا | بوليتيك

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مستعدة لمساعدة غانا على إنتاج الدواجن محليا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد انسحابه من الجلسة..محامي ضحايا بوعشرين: لن نعارض إجراء خبرة مضادة على فيديوهات بوعشرين الجنسية | بــووز
منذ 9 دقائق

بعد انسحابه من الجلسة..محامي ضحايا بوعشرين: لن نعارض إجراء خبرة مضادة على فيديوهات بوعشرين الجنسية

تصــريح صادم لوالد الفتاة اللي تعرضات للاغتصاب وحملات فخنيفرة يكشف الرواية الكاملة | حالة خاصة

تصــريح صادم لوالد الفتاة اللي تعرضات للاغتصاب وحملات فخنيفرة يكشف الرواية الكاملة

من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة | قنوات أخرى

من زاوية أخرى..شوفو لحظة وقوع الانفجار القوي اللي هز مصنع بمدينة القنيطرة

لموت ديال الضحك مع شاب محيح فالبولفار..جيت نشوف التيتيز ونتعنب على البنات | خارج البلاطو

لموت ديال الضحك مع شاب محيح فالبولفار..جيت نشوف التيتيز ونتعنب على البنات

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة | حوادث و حقوق
منذ 45 دقيقة

رجال الحموشي يداهمون مقاهي الشيشة ويوقفون محرضين على الفساد بمدينة خريبكة

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..محامو ضحايا بوعشرين يؤكدون جاهزية الملف للمناقشة والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جنسي لشاب وشابة يهز القصر الكبير والمصالح الأمنية تتحرك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها | بوليتيك

مونية بوستة: مؤسسات الأعمال الاجتماعية مدعوة لاعتماد الحكامة في تدبير مواردها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.