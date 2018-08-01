مجلس بركة، يشخص واقع الوضعية الاجتماعية في المغرب برسم سنة 2017 ويوصي بضرورة تحصين العمل النقابي والعمل على تجويد مناصب الشغل المحدثة داخل النسيج المقاولاتي ﻿

في أرقام، حصر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد الإضرابات التي شنتها النقابات خلال سنة 2017، في 154 إضرابا، تعادل ما مجموعه 178 ألف و289 يوم إضراب وطني، تم خوضها داخل 121 مقاولة خاصة.

شوف تيفي

في أرقام، حصر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد الإضرابات التي شنتها النقابات خلال سنة 2017، في 154 إضرابا، تعادل ما مجموعه 178 ألف و289 يوم إضراب وطني، تم خوضها داخل 121 مقاولة خاصة.

على ضوء هذه الأرقام المقلقة، توقف التقرير السنوي للمجلس الذي يقوده ربان حزب الميزان، نزار بركة، في تشخيصه لواقع الوضعية الاجتماعية في المغرب برسم سنة 2017، عند حزمة من النواقص التي تسببت، حسب التقرير، في خلق الاحتقان الاجتماعي في بلادنا، وضمنها فشل الحكومة في تحريك عجلة الحوار الاجتماعي وعدم إحراز أي تقدم بين الشركاء الاجتماعيين، حيث طالب مجلس بركة، بضرورة التعجيل باستئناف هذا الحوار مع وضع الأسس المتينة لتقويته في القطاع الخاص، متهما في تبريره لأسباب خـوض هذه الإضرابات، المشغلين بعـدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، ما يفرض - حسب المصدر ذاته- الانتباه إلى ظروف العمل في البلاد، ومدى التزام المقاولات بتطبيق مدونة الشغل.

كما أوصى المجلس بضرورة تحصين العمل النقابي والعمل على تجويد مناصب الشغل المحدثة داخل النسيج المقاولاتي، وفتح فرص جديدة تضمن للخريجين الشـباب إمكانات الولــوج إلى مناصب شغل لائقة، معتبرا أن تحسين شروط وجودة ودخل العمل والشغل، شرط أساسي لتحقيق الارتقاء الاجتماعي وتقوية القدرة الشرائية للأجراء، كما طالب بالحـرص علـى التطبيـق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل، مع العمـل على ضمان الملاءمة بين مسـتوى الأجـور وإنتاجيـة العمـال، يضيف التقرير ذاته.

إلى جانب ذلك، دعا مجلس بركة بتعزيــز حمايــة المستهلك، ومحاربة مظاهر الريع والاحتكار والمنافسة غير الشريفة في ممارسة الأعمال، وغيرها من الممارسات المضرة بمصالح الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي طالب بضرورة توجيه الدعم نحو الطبقات ذات الدخـل المحدود.