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مشاكل أسرية تدفع بشيخ ستيني لحبل المشنقة بضواحي أيت ملول

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 17:08 مشاكل أسرية تدفع بشيخ ستيني لحبل المشنقة بضواحي أيت ملول | حوادث و حقوق
مشاكل أسرية تدفع بشيخ ستيني لحبل المشنقة بضواحي أيت ملول
أقدم شيخ ستيني صباح اليوم على وضع حد لحياته، وذلك بشنق نفسه بحبل سميك داخل منزله الكائن بدوار البدوع بالجماعة الترابية التمسية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.

شوف تيفي:أيت ملول

أقدم شيخ ستيني صباح اليوم على وضع حد لحياته، وذلك بشنق نفسه بحبل سميك داخل منزله الكائن بدوار البدوع بالجماعة الترابية التمسية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالك كان يشتغل قيد حياته كعامل بناء ومتزوج لمرتين بعدما سبق وأن تزوج من سيدة تنحدر من شيشاوة، وأنجب معها أربعة أبناء ليقدم بعد مشاكل عائلية على تطليقها ليتزوج من امرأة ثانية، غير أن علاقته معها كانت غير سوية ودائم الصراع معها، حيث نشب خصام حاد داخل منزله وسمع صراخ عالي صبيحة اليوم، وهو ما يرجح إقدامه على شنق نفسه، بعدما لم يستطع حل هذه المشاكل والصراعات المتتالية، والتي أزمت حالته النفسية ليستسلم لحبل المشنقة .

هذا وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين المكان، و تم فتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات الحادث، فيما نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإنزكان لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول انتحار شيخ سيتيني مشاكل أسرية شنق حبل سميك

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