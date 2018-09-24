بالصورة..اختفاء ''عروسة'' قاصرة قبل يوم من عرسها بالقنيطرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، اختفت من منزل أقربائها بمدينة القنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم، قبل يوم واحد من عرسها لأسباب مجهولة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، اختفت من منزل أقربائها بمدينة القنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم، قبل يوم واحد من عرسها لأسباب مجهولة.

وأوضح قريب المختفية في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن ''إ'' التي تقطن رفقة والديها بمنطقة ''سيدي علال التازي''، ارتبطت مؤخرا بشكل رسمي بشاب، واتفقا على إقامة عرسهما بمدينة القنيطرة، يوم السبت الماضي، إلا أنها اختفت من منزل خالتها قبل يوم من العرس.

وأوضح المتحدث أن أسرة المختفية، سارعت إلى التقدم بشكاية للمصالح الأمنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الفتاة كانت سعيدة بعرسها وقد حلت بمدينة القنيطرة من أجل الاستعداد لهذا اليوم.