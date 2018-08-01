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الإطاحة بـ ''بيدوفيل'' أجنبي وسط ساحة جامع الفنا

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 15:23 الإطاحة بـ بيدوفيل أجنبي وسط ساحة جامع الفنا | حوادث و حقوق
الإطاحة بـ ''بيدوفيل'' أجنبي وسط ساحة جامع الفنا
ضبطت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، يومه الاثنين، سائحا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية في عقده الخامس، متلبسا بالبحث عن طفل بساحة جامع الفنا من أجل ممارسة الشذوذ الجنسي عليه.

''شوف تيفي''

ضبطت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، يومه الاثنين، سائحا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية في عقده الخامس، متلبسا بالبحث عن طفل بساحة جامع الفنا من أجل ممارسة الشذوذ الجنسي عليه.

وحسب مصادر محلية فإن السائح ''البيدوفيل''، طالب ''نقاشة'' بمساعدته في العثور على طفل يمارس عليه شذوذه الجنسي مقابل منحها مبلغا ماليا كبيرا، لتقوم بإيهامه بموافقته قبل أن تتصل بالمصالح الأمنية التي حلت بساحة جامع الفنا على الفور ما مكنها من إيقافه.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة بعد الاستماع له في محضر رسمي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مراكش جامع لفنا السائح الأجنبي الجنس بيدوفيل

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