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العثماني: ''انعقاد مؤتمر الطرق بالحسيمة اعتراف لهذه المدينة ولأهلها''

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 15:20 العثماني: انعقاد مؤتمر الطرق بالحسيمة اعتراف لهذه المدينة ولأهلها | بوليتيك
العثماني: ''انعقاد مؤتمر الطرق بالحسيمة اعتراف لهذه المدينة ولأهلها''
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن انعقاد أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الطرق في الحسيمة، ''اعتراف لهذه المدينة ولأهلها ولعمقها التاريخي والحضاري''.

''شوف تيفي''

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن انعقاد أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الطرق في الحسيمة، ''اعتراف لهذه المدينة ولأهلها ولعمقها التاريخي والحضاري''.

وأوضح رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر يومه الاثنين، أن احتضان مدينة الحسيمة لأشغال المؤتمر العاشر للطرق، المنعقد تحت شعار ''شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة''، يحمل رسالة إيجابية، ''لأنه اعتراف لهذه المدينة العزيزة واعتراف للإقليم الذي نتمنى له مزيدا من النمو البشري والإنساني والاقتصادي والاجتماعي وكذا الثقافي والحضاري''، موجها تحية خاصة لشابات وشبان هذه المنطقة، التي ''تحتاج منا مزيدا من العناية، رغم أنها شهدت تطورا مهما على مستوى العمران والبنيات التحية''.

ودعا العثماني المتدخلين في مجال البنيات الأساسية والطرق إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع الشبكة الطرقية، باعتبار ''دورها الهام في التنمية والاستثمار وفي إيصال الخدمات للمواطنين''.

وأشار العثماني خلال حضوره لافتتاح المؤتمر العاشر للطرق، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، بالأرقام إلى توفر المغرب حاليا على 43 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة، وعلى 1800 كيلومتر من الطرق السيارة، وعلى 1100 كيلموتر من الطرق السريعة، إلى جانب شبكة واسعة من الطرق المصنفة وغير المصنفة، موجها رسالة إلى الفاعلين في القطاع الخاص لما لهم من دور في المساهمة في توسيع شبكة الطرق، قائلا: ''دورهم مازال قائما ونتمنى أن يزداد في المستقبل القريب في إطار الشراكة مع القطاع العام''، واعدا بإعادة تطوير قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي رأى النور قبل ثلاث سنوات، والذي يحتاج إلى تعديلات لضمان فعاليته ونجاعته على أرض الواقع. 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شبكة الطرق البنيات الأساسية الحكومة المدينة

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