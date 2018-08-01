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الإطاحة بـ ''شفار'' خطير في حالة تلبس بأكادير

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 14:28 الإطاحة بـ شفار خطير في حالة تلبس بأكادير | حوادث و حقوق
الإطاحة بـ ''شفار'' خطير في حالة تلبس بأكادير
وضعت دورية للدراجين بأكادير، اليوم الاثنين، حدا للنشاط الإجرامي لشخص يبلغ من العمر 20 سنة ، وذلك بعدما أوقفته متلبسا بالسرقة.

''شوف تيفي''

وضعت دورية للدراجين بأكادير، اليوم الاثنين، حدا للنشاط الإجرامي لشخص يبلغ من العمر 20 سنة ، وذلك بعدما أوقفته متلبسا بالسرقة.

وأكد مصدر مطلع أن إيقاف المشتبه به، جرى إثر تلقي مصالح الأمن نداء استغاثة عبر الخط 19 من طرف شابة، عرّضها المعني بالأمر للسرقة بمدخل الحي المحمدي بالمدينة، إذ تم تمشيط المكان المذكور، وهو ما مكن من تحديد مكان اختبائه بالخلاء الفاصل بين الحي والطريق الرئيسية، قبل أن يتم ضبطه وهو متلبس بحيازة الهاتف المسروق والسلاح الأبيض المستعمل في تهديد الضحية، فضلا عن مبلغ مالي متحصل من الفعل الجرمي نفسه.

وأكد المصدر ذاته إحالة المشتبه به على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

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