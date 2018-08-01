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المكتب الشريف للفوسفاط سيحدث قريبا مصنعا لإنتاج الأسمدة بغـــانا

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 13:22 المكتب الشريف للفوسفاط سيحدث قريبا مصنعا لإنتاج الأسمدة بغـــانا | اقتصاد
المكتب الشريف للفوسفاط سيحدث قريبا مصنعا لإنتاج الأسمدة بغـــانا
أعلن وزير الفلاحة الغاني، أووسو أكوتو أفريي، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربية ستحدث قريبا مصنعا لإنتاج الأسمدة الملائمة لحاجيات التربة بغانا.

شــوف تيفي:

أعلن وزير الفلاحة الغاني، أووسو أكوتو أفريي، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربية ستحدث قريبا مصنعا لإنتاج الأسمدة الملائمة لحاجيات التربة بغانا.

وقال أفريي بمناسبة بعثة نظمتها الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بتنسيق مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، إن ''وفدا من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط زار مؤخرا غانا من أجل استكشاف الميدان ودراسة جدوى إحداث مصنع لإنتاج الأسمدة''.

وأوضح الوزير أن الطرفين أطلقا دراسات أولية من أجل تقييم جدوى هذا المشروع.

وكان المكتب الشريف للفوسفاط والحكومة الغانية وقعا، مؤخرا بأكرا، بروتوكول اتفاقية لتزويد هذا البلد غرب الإفريقي بالأسمدة الفوسفاتية الملائمة لحاجيات التربة والزراعات المحلية.

ويتوخى بروتوكول الاتفاق، بالأساس، تطوير سلسلة قيمة الأسمدة والمنظومة الفلاحية لغانا في إطار برنامج النهوض بالأسمدة الذي أطلقته الحكومة الغانية.

وسيتم بموجب الاتفاق تسليم أسمدة ملائمة للفلاحين وستقدم لهم تكوينات حسب حاجياتهم، ولاسيما في مجال خرائطية أصناف التربة.

 

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شــوف تيفي المغرب تسليم خرائط فلاحين حاجيات أسمدة فوسفاط

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