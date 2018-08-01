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فيديو مثير..معركة عنيفة بين الدرك ورجال الجيش بالجزائر

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 12:17 فيديو مثير..معركة عنيفة بين الدرك ورجال الجيش بالجزائر | دولي
فيديو مثير..معركة عنيفة بين الدرك ورجال الجيش بالجزائر
خلفت اشتباكات نشبت مساء أمس الأحد بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الجزائري، ومحتجين ينسبون أنفسهم إلى ''متقاعدي الجيش الوطني الشعبي'' عن العديد من الإصابات.

''شوف تيفي''

خلفت اشتباكات نشبت مساء أمس الأحد بين قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الجزائري، ومحتجين ينسبون أنفسهم إلى ''متقاعدي الجيش الوطني الشعبي'' عن العديد من الإصابات.

وحسب ما كشف عنه موقع TSA الجزائري، يومه الإثنين، فإن هذه المواجهات اندلعت في العاصمة الجزائرية بعد أن حاولت قوات الدرك تفريق الاعتصام وأوقعت إصابات كثيرة، حيث تم استخدام القنابل المسيلة للدموع، مما اضطر السكان المتاخمين لموقع الاحتجاجات إلى الخروج من منازلهم.

وأشار الموقع المذكور، أن المتحدث باسم''متقاعدي الجيش''، أكد رفضهم مغادرة مكان الاعتصام رغم المواجهات التي وقعت، مشيرا إلى أن الاعتصام مستمر إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة دمج الأشخاص الذين لا يزال سنهم يسمح لهم بالعودة إلى صفوف الجيش، والرعاية الطبية للجنود السابقين الذين أصيبوا أثناء فترة الخدمة، بالإضافة إلى زيادة منحة المعاش وتحسين الرعاية الاجتماعية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدرك الجيش المتقاعدين السكان

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