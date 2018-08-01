عريضة دولية لمطالبة الوحش موريتي بالتراجع عن قراره والدفاع عن سعد لمجرد‎ ﻿

بعد أيام من اعتقاله وإيداعه السجن الاحتياطي بمنطقة سان تروبيه، قام عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد، بنشر عريضة دولية، طالبوا من خلالها المحامي الفرنسي ''ديبو موريتي'' الملقب بالوحش بالتراجع عن قراره

''شوف تيفي''

بعد أيام من اعتقاله وإيداعه السجن الاحتياطي بمنطقة سان تروبيه، قام عشاق الفنان المغربي سعد لمجرد، بنشر عريضة دولية، طالبوا من خلالها المحامي الفرنسي ''ديبو موريتي'' الملقب بالوحش بالتراجع عن قراره والتكلف بالدفاع عن ''المعلم'' في قضيته الجديدة.

وشارك إلى حدود الساعة حوالي 792 شخصا، اختاروا التوقيع على هذه العريضة، وطالبوا ''الوحش'' بضرورة تقديم المساعدة للمجرد، نظرا لاقتناعه ببراءته من التهم الموجهة إليه سواء في القضية الأولى أو الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن ''موريتي''، قرر فك ارتباطه بملف لمجرد، بسبب عدم التزام هذا الأخير بالتوجيهات المقدمة له ما جعله مرة أخرى متابعا في ملف جديد وبتهم مشابهة.