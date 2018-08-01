عاجل..العثور على جثة مقطعة داخل كيس بلاستيكي ببوجدور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة بوجدور، عثرت يومه الاثنين، على جثة شخص مقطعة وموضوعة داخل كيس بلاستيكي، تم رميها بالقرب من الثانوية التـأهيلية النصر.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة بوجدور، عثرت يومه الاثنين، على جثة شخص مقطعة وموضوعة داخل كيس بلاستيكي، تم رميها بالقرب من الثانوية التـأهيلية النصر.

وأوضح المصدر ذاته أن الكيس البلاستيكي، عثر عليه بالضبط بمنطقة توجد ما بين وحدة خاصة بتعليب السردين والثانوية المذكورة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية وبعد معاينة الجثة، تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي وللكشف عن هوية صاحبها.

وأشار ذات المصدر إلى أن ظروف وملابسات هذه الجريمة ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.