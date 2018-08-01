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هام للمدخنين..مشيتو فيها

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 09:31 هام للمدخنين..مشيتو فيها | منوعات
هام للمدخنين..مشيتو فيها
أفادت دراسة جديدة أنجزها باحثون من كوريا الجنوبية بأن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين ولكن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت دراسة جديدة أنجزها باحثون من كوريا الجنوبية بأن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين ولكن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر.

وأوضحت هذه الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف انخفض بنسبة 14 في المائة و19 في المائة بالترتيب بالنسبة للمقلعين عن التدخين منذ فترة طويلة والذين لم يدخنوا على الإطلاق بالمقارنة بالمدخنين الذين استمروا في التدخين.

وأشارت الدراسة إلى أنه كان هناك اعتقاد خاطئ بأن التأثير المنشط للنيكوتين قد يكون عاملا وقائيا من الخرف، وأن النقطة المثيرة للاهتمام هي إمكانية وقف زيادة خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالتدخين من خلال الإقلاع عنه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التدخين النيكوتين

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