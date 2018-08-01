 ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كنـــدا تُـــقدم عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية وتُـحذر.. | دولي

كنـــدا تُـــقدم عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية وتُـحذر..

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة | مجتمع

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة

هاذ شي خطير.. انفجار قنينة غاز يتم استخدامها بدل البنزين كوقود للسيارات بالعيون | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير.. انفجار قنينة غاز يتم استخدامها بدل البنزين كوقود للسيارات بالعيون

خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول | حوادث و حقوق

خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول

بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب | بوليتيك

بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب

خمس طعنات غادرة تودي بحياة شاب ضواحي سيدي بنور | حوادث و حقوق

خمس طعنات غادرة تودي بحياة شاب ضواحي سيدي بنور

رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة | مجتمع

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة | دولي

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 04:03 ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة | مجتمع
ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة
قامت السلطات الأمنية يوم أمس السبت، بترحيل صحافي فرنسي من تراب المملكة، بعد ضبطه يمارس نشاطا إعلاميا بدون ترخيص في مدينة طنجة.

شوف تيفي:

قامت السلطات الأمنية يوم أمس السبت، بترحيل صحافي فرنسي من تراب المملكة، بعد ضبطه يمارس نشاطا إعلاميا بدون ترخيص في مدينة طنجة.

وقد تم ضبط المعني بالأمر وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية، رفقة مواطنة مغربية، بصدد إنجاز مادة إعلامية لفائدة قناة إذاعية فرنسية، حول موضوع مرتبط بمسألة الهجرة واللجوء في المغرب.

وأضافت ذات المصادر،أن الصحافي كان لحظة ضبطه من طرف المصالح الأمنية، يقوم باستجواب مهاجر إفريقي بحي مسنانة، وقد تم اتخاذ مسطرة الترحيل للتو من طرف المصالح الأمنية في حق المواطن الفرنسي، نحو بلاده بتعليمات مباشرة من طرف والي طنجة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ترحيل صحافي فرنسا تصوير روبورتاج الهجرة طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة | مجتمع

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة

تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال | مجتمع

تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال

السلطات الأمنية تفرض حواجز أمنية لمنع الحراكة من الوصول لشواطيء الشمال | مجتمع

السلطات الأمنية تفرض حواجز أمنية لمنع الحراكة من الوصول لشواطيء الشمال

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا | مجتمع

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو كيفاش تجنب إمام مسلم يصافح وزيرة نرويجية جميلة | قنوات أخرى
منذ 51 دقيقة

شوفو كيفاش تجنب إمام مسلم يصافح وزيرة نرويجية جميلة

مُــؤلم و بالفيديو..عندها 60 عــام و انتاحرات فكــازا | بــووز

مُــؤلم و بالفيديو..عندها 60 عــام و انتاحرات فكــازا

كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع للطوموبيلات | بــووز

كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع للطوموبيلات

الوجه الآخرر للبولفار..رابور كيغني عريان بالهضرة الخايبة و الجمهور كيقلدو و كيشطحو عريانين+تصريحات مثيرة و غير متوقعة | بــووز

الوجه الآخرر للبولفار..رابور كيغني عريان بالهضرة الخايبة و الجمهور كيقلدو و كيشطحو عريانين+تصريحات مثيرة و غير متوقعة

﻿

آخر المستجدات

كنـــدا تُـــقدم عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية وتُـحذر.. | دولي
منذ 22 دقيقة

كنـــدا تُـــقدم عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية وتُـحذر..

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة | مجتمع

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة

هاذ شي خطير.. انفجار قنينة غاز يتم استخدامها بدل البنزين كوقود للسيارات بالعيون | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير.. انفجار قنينة غاز يتم استخدامها بدل البنزين كوقود للسيارات بالعيون

خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول | حوادث و حقوق

خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.