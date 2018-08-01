ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة ﻿

قامت السلطات الأمنية يوم أمس السبت، بترحيل صحافي فرنسي من تراب المملكة، بعد ضبطه يمارس نشاطا إعلاميا بدون ترخيص في مدينة طنجة.

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قامت السلطات الأمنية يوم أمس السبت، بترحيل صحافي فرنسي من تراب المملكة، بعد ضبطه يمارس نشاطا إعلاميا بدون ترخيص في مدينة طنجة.

وقد تم ضبط المعني بالأمر وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية، رفقة مواطنة مغربية، بصدد إنجاز مادة إعلامية لفائدة قناة إذاعية فرنسية، حول موضوع مرتبط بمسألة الهجرة واللجوء في المغرب.

وأضافت ذات المصادر،أن الصحافي كان لحظة ضبطه من طرف المصالح الأمنية، يقوم باستجواب مهاجر إفريقي بحي مسنانة، وقد تم اتخاذ مسطرة الترحيل للتو من طرف المصالح الأمنية في حق المواطن الفرنسي، نحو بلاده بتعليمات مباشرة من طرف والي طنجة.