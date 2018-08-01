خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول ﻿

اهتز حي المزار التابع لعمالة إنزكان أيت ملول صباح اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب قاصر يبلغ من العمر 17 سنة وذلك بعد تلقيه لطعنة قاتلة من طرف قاصر لايتجاوز عمره 15 سنة بعد نشوب خلاف حاد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي المزار التابع لعمالة إنزكان أيت ملول صباح اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب قاصر يبلغ من العمر 17 سنة وذلك بعد تلقيه لطعنة قاتلة من طرف قاصر لايتجاوز عمره 15 سنة بعد نشوب خلاف حاد بينهما.

ووفق مصادر ''شوف تيفي ''، فحيثيات الحادث تعود إلى نشوب خلاف بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بسبب منشورات فيسبوكية أججت الصراع بينهما ليقرر المشتبه به البالغ من العمر 15 سنة الانتقام من الضحية، وذلك بعد لقائه حيث دخل معه في خصام تطور إلى مشادة كلامية، وتشابك بالأيادي استل معه الجاني سكينا كان بحوزته ليوجه به طعنة غادرة لغريمه أسقطته على الأرض ليلوذ بالفرار ويتركه مدرجا في دمائه.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم نقل الضحية على عجل صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي لإنزكان لإسعافه، غير أن قوة الطعنة التي تلقاها والنزيف الحاد الناتج عنها عجلت بوفاته، وجرى إيداع جثته بمستودع الأموات.

ومن جانب آخر استنفر الحادث مختلف مصالح الأمن بمفوضية أيت ملول التي باشرت تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت في ظرف وجيز إلى توقيف المشتبه به وتمت إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات وأسباب إقدامه على هذه الجريمة البشعة في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.