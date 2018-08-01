بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب ﻿

في ظل تدهور العلاقة بين الجارين، المغرب والجزائر، على خلفية دعم هذه الأخيرة لكيان وهمي اسمه ''بوليساريو''، عيّن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأحد، اللواء ''مصطفى إسماعيلي''

شوف تيفي وكالات

في ظل تدهور العلاقة بين الجارين، المغرب والجزائر، على خلفية دعم هذه الأخيرة لكيان وهمي اسمه ''بوليساريو''، عيّن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأحد، اللواء ''مصطفى إسماعيلي'' قائدا جديدا للناحية العسكرية الثالثة بمدينة بشار غرب الجزائر، مباشرة بعد تنحية اللواء ''سعيد شنقريحة'' الذي نصب قائدا للقوات البرية.

ووفق ما أفادت به قناة ''روسيا اليوم''، نقلا عن صحيفة ''النهار'' الجزائرية، فإن الناحية العسكرية الثالثة التي يوجد مقر قيادتها ببشار، تضم مدينتي بشار وتندوف الحدوديتين مع المغرب إلى جانب مدينة أدرار.

وكانت الناحية العسكرية الثالثة في الأيام المنصرمة، مسرحا لمناورات للجيش الجزائري بالذخيرة الحية تحت اسم ''اكتساح 2018''، وهي المناورات الأكبر منذ سنوات، حيث شاركت فيها قوات برية وجوية ومنظومات الدفاع الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الجزائري يتعرض لحركة تغيير واسعة مست العديد من الجنرالات، حيث تؤكد وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه التغييرات روتينية، فيما أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى تورط بعض الجنرالات بقضايا فساد، تمهيدا لولاية خامسة للرئيس بوتفليقة.