 بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كنـــدا تُـــقدم عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية وتُـحذر.. | دولي

كنـــدا تُـــقدم عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية وتُـحذر..

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة | مجتمع

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة

هاذ شي خطير.. انفجار قنينة غاز يتم استخدامها بدل البنزين كوقود للسيارات بالعيون | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير.. انفجار قنينة غاز يتم استخدامها بدل البنزين كوقود للسيارات بالعيون

خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول | حوادث و حقوق

خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول

بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب | بوليتيك

بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب

خمس طعنات غادرة تودي بحياة شاب ضواحي سيدي بنور | حوادث و حقوق

خمس طعنات غادرة تودي بحياة شاب ضواحي سيدي بنور

رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة | مجتمع

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة | دولي

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 03:13 بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب | بوليتيك
بعد مناورات عسكرية مستفزة.. الجزائر تعين لواءً جديدا على رأس ناحية عسكرية متاخمة للمغرب
في ظل تدهور العلاقة بين الجارين، المغرب والجزائر، على خلفية دعم هذه الأخيرة لكيان وهمي اسمه ''بوليساريو''، عيّن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأحد، اللواء ''مصطفى إسماعيلي''

شوف تيفي وكالات

في ظل تدهور العلاقة بين الجارين، المغرب والجزائر، على خلفية دعم هذه الأخيرة لكيان وهمي اسمه ''بوليساريو''، عيّن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأحد، اللواء ''مصطفى إسماعيلي'' قائدا جديدا للناحية العسكرية الثالثة بمدينة بشار غرب الجزائر، مباشرة بعد تنحية اللواء ''سعيد شنقريحة'' الذي نصب قائدا للقوات البرية.

ووفق ما أفادت به قناة ''روسيا اليوم''، نقلا عن صحيفة ''النهار'' الجزائرية، فإن الناحية العسكرية الثالثة التي يوجد مقر قيادتها ببشار، تضم مدينتي بشار وتندوف الحدوديتين مع المغرب إلى جانب مدينة أدرار.

وكانت الناحية العسكرية الثالثة في الأيام المنصرمة، مسرحا لمناورات للجيش الجزائري بالذخيرة الحية تحت اسم ''اكتساح 2018''، وهي المناورات الأكبر منذ سنوات، حيث شاركت فيها قوات برية وجوية ومنظومات الدفاع الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الجزائري يتعرض لحركة تغيير واسعة مست العديد من الجنرالات، حيث تؤكد وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه التغييرات روتينية، فيما أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى تورط بعض الجنرالات بقضايا فساد، تمهيدا لولاية خامسة للرئيس بوتفليقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجزائر الصحراء المغربية الجيش الحدود

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب | بوليتيك

سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب

جبهة البوليساريو فقدت صوابها وترفع دعوى قضائية ضد شركة بأكادير بسبب سمك الصحراء... (تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

جبهة البوليساريو فقدت صوابها وترفع دعوى قضائية ضد شركة بأكادير بسبب سمك الصحراء... (تفاصيل مثيرة)

إيقاف 3 من رجال الشرطة بسبب دراجة نارية | بوليتيك

إيقاف 3 من رجال الشرطة بسبب دراجة نارية

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي | بوليتيك

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو كيفاش تجنب إمام مسلم يصافح وزيرة نرويجية جميلة | قنوات أخرى
منذ 51 دقيقة

شوفو كيفاش تجنب إمام مسلم يصافح وزيرة نرويجية جميلة

مُــؤلم و بالفيديو..عندها 60 عــام و انتاحرات فكــازا | بــووز

مُــؤلم و بالفيديو..عندها 60 عــام و انتاحرات فكــازا

كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع للطوموبيلات | بــووز

كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع للطوموبيلات

الوجه الآخرر للبولفار..رابور كيغني عريان بالهضرة الخايبة و الجمهور كيقلدو و كيشطحو عريانين+تصريحات مثيرة و غير متوقعة | بــووز

الوجه الآخرر للبولفار..رابور كيغني عريان بالهضرة الخايبة و الجمهور كيقلدو و كيشطحو عريانين+تصريحات مثيرة و غير متوقعة

﻿

آخر المستجدات

كنـــدا تُـــقدم عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية وتُـحذر.. | دولي
منذ 22 دقيقة

كنـــدا تُـــقدم عرضا أخيرا للمملكة العربية السعودية وتُـحذر..

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة | مجتمع

ترحيل صحافي فرنسي كان يسعى لتصوير روبورتاج عن الهجرة دون ترخيص بمدينة طنجة

هاذ شي خطير.. انفجار قنينة غاز يتم استخدامها بدل البنزين كوقود للسيارات بالعيون | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير.. انفجار قنينة غاز يتم استخدامها بدل البنزين كوقود للسيارات بالعيون

خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول | حوادث و حقوق

خلاف بين قاصرين بالفيسبوك ينتهي بإزهاق روح أحدهما بأيت ملول

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.