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خمس طعنات غادرة تودي بحياة شاب ضواحي سيدي بنور

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 03:09 خمس طعنات غادرة تودي بحياة شاب ضواحي سيدي بنور | حوادث و حقوق
خمس طعنات غادرة تودي بحياة شاب ضواحي سيدي بنور
تعرض شاب من دوار الحنيشات مساء أمس السبت بسيدي بنور لخمس طعنات مباغثة من الخلف بواسطة سكين من الحجم الكبير كانت كافية لتسقطه جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

شوف تيفي:

تعرض شاب من دوار الحنيشات مساء أمس السبت بسيدي بنور لخمس طعنات مباغثة من الخلف بواسطة سكين من الحجم الكبير كانت كافية لتسقطه جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن الطعنات كانت من طرف شخص ينحدر من الهراويين حل ضيفا على جده بذات المنطقة.

و حسب ذات المصادر فقد حلت عناصر الوقاية المدنية و الدرك الملكي التي قامت بحملة تمشيطية لاعتقال الجاني كي لا تحدث كارثة، خصوصا بعد أن اتضح أن الجاني يعاني من اضطراب نفسي وأنه يشكل خطرا على المواطنين بسلاحه الأبيض، ولا تجمعه عداوة ولا حتى سابق معرفة بالضحية

وأضافت أنه تم إيقافه بعد أربع ساعات من ارتكاب جريمته الشنعاء على بعد 15 كيلومتر من مسرح الجريمة، و وضعه تحت الحراسة النظرية لإتمام البحث التمهيدي في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب طعنات غادرة حياة شاب العونات سيدي بنور

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