رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش ﻿

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في السرقة والجرائم العنيفة في مدينة مراكش، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف والضرب والجرح المفضي إلى

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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في السرقة والجرائم العنيفة في مدينة مراكش، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف والضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وبحسب المديرية فإن مصالح الأمن كانت قد توصلت بتاريخ 14 شتنبر الجاري بإشعار حول تعرض شخص يبلغ من العمر 65 سنة٬ لاعتداء جسدي بغرض السرقة بحي الإنارة تسبب في وفاته٬ قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية٬ مدعومة بالخبرات التقنية الضرورية٬ إلى تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة٬ وذلك فور انتهاء البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش.