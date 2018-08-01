 مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة | مجتمع

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة | دولي

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة

سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب | بوليتيك

سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب

جبهة البوليساريو فقدت صوابها وترفع دعوى قضائية ضد شركة بأكادير بسبب سمك الصحراء... (تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

جبهة البوليساريو فقدت صوابها وترفع دعوى قضائية ضد شركة بأكادير بسبب سمك الصحراء... (تفاصيل مثيرة)

انفجار وحريق مهول بمحطة لتوزيع الكهرباء يدخل مناطق عدة بإقليم تارودانت في ظلام دامسصور+فيديو | حوادث و حقوق

انفجار وحريق مهول بمحطة لتوزيع الكهرباء يدخل مناطق عدة بإقليم تارودانت في ظلام دامس''صور+فيديو''

إيقاف 3 من رجال الشرطة بسبب دراجة نارية | بوليتيك

إيقاف 3 من رجال الشرطة بسبب دراجة نارية

قطار يدهس رجل مسن بين جرسيف و تادارت ويحوله إلى أشلاء | حوادث و حقوق

قطار يدهس رجل مسن بين جرسيف و تادارت ويحوله إلى أشلاء

تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال | مجتمع

تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 02:38 مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة | دولي
مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة
كشفت صحيفة ''لورجرنال دو ديمانش'' الفرنسية، أمس السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن مواجهة، طارق رمضان، مع امرأة تتهمه بالاغتصاب أمام القضاء، في جلسة خرج فيها عن طوره وسب الضحية.

شوف تيفي وكالات

كشفت صحيفة ''لورجرنال دو ديمانش'' الفرنسية، أمس السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن مواجهة، طارق رمضان، مع امرأة تتهمه بالاغتصاب أمام القضاء، في جلسة خرج فيها عن طوره وسب الضحية.

وبحسب المصدر، فإن رمضان البالغ من العمر 46 عاما، عزا الشكوى المقدمة ضده إلى ''مؤامرة''، نافيا الاتهامات الموجهة له، دون أن يجد حرجا في التطاول على الضحية، واصفا إياها بـ''الحمقاء''.

وأكد رمضان أنه لم يقم بدعوة المدعية كريستيل إلى غرفته في الفندق، من أجل إقامة علاقة جنسية معها، بالرغم من أنه اعترف بحصول لقاء بينهما، في التاسع من أكتوبر سنة 2009 بفندق في مدينة ليون الفرنسية.

ولم تتمالك الضحية نفسها خلال المواجهة فذرفت دموعا وهي تحكي عن المتهم الذي ''نهشها دون رأفة''، بينما ادعى رمضان أن حديثه معها لم يتجاوز الحانة التابعة للفندق، وقال إنه قضى ثمانية أشهر في السجن بسبب ''الدموع الكاذبة''.

وكان طبيب فرنسي قد اقترح على الضحية إجراء فحوص للضحية بإحالتها على أخصائي في المسالك البولية، لمعرفة ما إذا كانت التهابات المسالك البولية التي تعاني منها، مرتبطة بشكل غير مباشر بحادثة الاغتصاب المحتملة قبل سنوات.

وقدمت الضحية في وقت سابق دليلا وصف بالدامغ عن تورط رمضان، بعدما أخبرت المحققين عن وجود ندب في منطقة حساسة من جسده، لكن المتهم حاول التهرب مرة أخرى، قائلا إنه من المحتمل أن تكون خليلات سابقات قد حكين لكريستيل عن الأمر.

ويحاكم القضاء الفرنسي رمضان في حالة اعتقال، داخل زنزانة انفرادية من 9 أمتار مربعة، وتم نقله إلى مستشفى للعلاج بعدما تدهورت صحته من جراء مرض التصلب المتعدد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي فرنسا قضاء رمضان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الرئيس التركي أردوغان يظهر بـزي جديد وهـذه دلالته | دولي

الرئيس التركي أردوغان يظهر بـ''زي جديد'' وهـذه دلالته

بالصور..بعد أن فضحه المغرب وكشف علاقته بالبوليساريو..الإيراني أمير موسوي يغادر الجزائر | دولي

بالصور..بعد أن فضحه المغرب وكشف علاقته بالبوليساريو..الإيراني أمير موسوي يغادر الجزائر

طليقة الميلياردير السعودي الأمير بن طلال تتزوج من سـابع أغنى رجل بالإمارات | دولي

طليقة الميلياردير السعودي الأمير بن طلال تتزوج من سـابع أغنى رجل بالإمارات

ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا | دولي

ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو كيفاش تجنب إمام مسلم يصافح وزيرة نرويجية جميلة | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

شوفو كيفاش تجنب إمام مسلم يصافح وزيرة نرويجية جميلة

مُــؤلم و بالفيديو..عندها 60 عــام و انتاحرات فكــازا | بــووز

مُــؤلم و بالفيديو..عندها 60 عــام و انتاحرات فكــازا

كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع للطوموبيلات | بــووز

كسيدة خايبة فكازا بالليل..شوفو أشنو وقع للطوموبيلات

الوجه الآخرر للبولفار..رابور كيغني عريان بالهضرة الخايبة و الجمهور كيقلدو و كيشطحو عريانين+تصريحات مثيرة و غير متوقعة | بــووز

الوجه الآخرر للبولفار..رابور كيغني عريان بالهضرة الخايبة و الجمهور كيقلدو و كيشطحو عريانين+تصريحات مثيرة و غير متوقعة

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

رجال الحموشي يوقفون مشتبها به بقتل ستيني بمراكش

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة | مجتمع

نقابة تفتتح مدرسة عمالية مجانية خاصة بطنجة

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة | دولي

مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة

سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب | بوليتيك

سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.