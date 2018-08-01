مشادة بين رمضان وضحية الاغتصاب بجلسة المحكمة ﻿

كشفت صحيفة ''لورجرنال دو ديمانش'' الفرنسية، أمس السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن مواجهة، طارق رمضان، مع امرأة تتهمه بالاغتصاب أمام القضاء، في جلسة خرج فيها عن طوره وسب الضحية.

شوف تيفي وكالات

كشفت صحيفة ''لورجرنال دو ديمانش'' الفرنسية، أمس السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن مواجهة، طارق رمضان، مع امرأة تتهمه بالاغتصاب أمام القضاء، في جلسة خرج فيها عن طوره وسب الضحية.

وبحسب المصدر، فإن رمضان البالغ من العمر 46 عاما، عزا الشكوى المقدمة ضده إلى ''مؤامرة''، نافيا الاتهامات الموجهة له، دون أن يجد حرجا في التطاول على الضحية، واصفا إياها بـ''الحمقاء''.

وأكد رمضان أنه لم يقم بدعوة المدعية كريستيل إلى غرفته في الفندق، من أجل إقامة علاقة جنسية معها، بالرغم من أنه اعترف بحصول لقاء بينهما، في التاسع من أكتوبر سنة 2009 بفندق في مدينة ليون الفرنسية.

ولم تتمالك الضحية نفسها خلال المواجهة فذرفت دموعا وهي تحكي عن المتهم الذي ''نهشها دون رأفة''، بينما ادعى رمضان أن حديثه معها لم يتجاوز الحانة التابعة للفندق، وقال إنه قضى ثمانية أشهر في السجن بسبب ''الدموع الكاذبة''.

وكان طبيب فرنسي قد اقترح على الضحية إجراء فحوص للضحية بإحالتها على أخصائي في المسالك البولية، لمعرفة ما إذا كانت التهابات المسالك البولية التي تعاني منها، مرتبطة بشكل غير مباشر بحادثة الاغتصاب المحتملة قبل سنوات.

وقدمت الضحية في وقت سابق دليلا وصف بالدامغ عن تورط رمضان، بعدما أخبرت المحققين عن وجود ندب في منطقة حساسة من جسده، لكن المتهم حاول التهرب مرة أخرى، قائلا إنه من المحتمل أن تكون خليلات سابقات قد حكين لكريستيل عن الأمر.

ويحاكم القضاء الفرنسي رمضان في حالة اعتقال، داخل زنزانة انفرادية من 9 أمتار مربعة، وتم نقله إلى مستشفى للعلاج بعدما تدهورت صحته من جراء مرض التصلب المتعدد.