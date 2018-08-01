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سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 02:10 سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب | بوليتيك
سلطات مليلية تمنع دخول سيارات مغربية دون توضيح أسباب
منع الأمن الإسباني في مدينة مليلية المحتلة، أول أمس الجمعة، السيارات التي تحمل لوحات ترقيم مغربية من الدخول إلى الثغر المحتل.

شوف تيفي:

منع الأمن الإسباني في مدينة مليلية المحتلة، أول أمس الجمعة، السيارات التي تحمل لوحات ترقيم مغربية من الدخول إلى الثغر المحتل.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن عناصر الأمن الإسباني المرابطة في المعابر الحدودية الوهمية لمليلية المحتلة، منعت جميع السيارات من الدخول بما فيها المستخدمة في مجال التهريب المعيشي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن السلطات الإسبانية، لم تكشف عن سبب منعها للسيارات المغربية من العبور، وهو ما جعل العديد من المواطنين يصفون القرار بـ''العنصرية والمزاجية'' بدعوى أن هذا هو اليوم الأول الذي تقوم فيه السلطات بمثل هذه الممارسات.

وربطت المصادر هذا القرار بـ''حلول لجنة مركزية بمليلية، تضم شخصيات عسكرية ومدنية، بعد استنجاد الحكومة المحلية بنظيرتها المركزية بسبب منع المغرب خروج السلع المستوردة من مليلية وفتح الميناء التجاري ببني أنصار''.

ولم تصدر أي تصريحات عن السلطات الإسبانية للتوضيح بشأن منع السيارات المغربية من الدخول إلى المدينة المحتلة.

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