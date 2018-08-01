جبهة البوليساريو فقدت صوابها وترفع دعوى قضائية ضد شركة بأكادير بسبب سمك الصحراء... (تفاصيل مثيرة) ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن إقدام جبهة ''البوليساريو الانفصالية'' على رفع دعوى قضائية ضد أحد فروع شركة فرنسية متخصصة في تعليب سمك السردين بأكادير تتهمها فيها بكون السمك الذي يجري تعليبه في

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن إقدام جبهة ''البوليساريو الانفصالية'' على رفع دعوى قضائية ضد أحد فروع شركة فرنسية متخصصة في تعليب سمك السردين بأكادير تتهمها فيها بكون السمك الذي يجري تعليبه في مصنعها بعاصمة سوس مصدره من الصحراء.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد وجهت الجبهة الوهمية اتهامات للشركة بتزوير أصل السمك، عن طريق تسويقه بالأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي باسم مغربي، وهو ما اعتبرته الجبهة حرمانا لسكان ''تيندوف'' والشعب الصحراوي من ثروتهم السمكية.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الجبهة الوهمية قامت برفع دعوتها القضائية لدى محكمة باريس، ضد الشركة الفرنسية المختصة في مجال المأكولات البحرية والتعليب وذلك عن طريق محامي فرنسي يدعى ''جيل دوفير''.

ومن جانبهام استنكر مسؤولو الشركة هذه الدعوى المغرضة ضد الشركة والتي لا تستند على أي أساس قانوني، واصفين إياها بالغريبة والتي تبين الأكاذيب والمزاعم الوهمية التي ما فتئت تطلقها الجبهة في مجموعة من الملفات لتحريك أنظار العالم لها، ولعب دور المظلوم بعدما فشلت في مشروعها الذي تناور من أجله وتحاول خلق الصراع وتأجيج الأوضاع بالمنطقة.

وأكدت الشركة المالكة للعلامة التجارية “ك.ن” الخاصة بالسردين المعلب، أن نشاطها وعملها بفرعها بأكادير قانوني وذو شرعية لا غبار عليها، وهذه الدعوى ما هي إلى هجمة شرسة تجاه الشركة وتحمل بعدا سياسيا لا دخل لها فيه.