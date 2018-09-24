 انفجار وحريق مهول بمحطة لتوزيع الكهرباء يدخل مناطق عدة بإقليم تارودانت في ظلام دامس''صور+فيديو'' ﻿
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انفجار وحريق مهول بمحطة لتوزيع الكهرباء يدخل مناطق عدة بإقليم تارودانت في ظلام دامس''صور+فيديو''

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 01:53 انفجار وحريق مهول بمحطة لتوزيع الكهرباء يدخل مناطق عدة بإقليم تارودانت في ظلام دامسصور+فيديو | حوادث و حقوق
انفجار وحريق مهول بمحطة لتوزيع الكهرباء يدخل مناطق عدة بإقليم تارودانت في ظلام دامس''صور+فيديو''
شب حريق مهول مساء اليوم داخل المحطة الرئيسية لتوزيع ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ بمدينة تارودانت وذلك بشكل مفاجئ ما خلف حالة من الاستنفار الأمني القصوى وانقطاع تام للكهرباء عن جل أحياء المدينة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول مساء اليوم داخل المحطة الرئيسية لتوزيع ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ بمدينة تارودانت وذلك بشكل مفاجئ ما خلف حالة من الاستنفار الأمني القصوى وانقطاع تام للكهرباء عن جل أحياء المدينة وضواحيها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان فيرجح أن يكون الحادث ناجما عن الضغط الكبير الممارس على المحطة، ما أدى لانفجارها واشتعال النيران، وخلف أضرارا مادية جسيمة بها كادت تتطور للأسوإ، لولا تدخل رجال المطافئ الذين استنفروا كل تجهيزاتهم اللوجيستيكية ومعداتهم ورجالهم من أجل السيطرة على الحريق وإخماده.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق جعل المدينة تعيش وسط ظلام دامس لحدود كتابة هذه الأسطر بفعل تضرر المحطة الخاصة بتوزيع الكهرباء، والتي تغطي المدينة بكاملها إلى جانب عدد من المناطق والجماعات التابعة لإقليم تارودانت التي بقيت ساكنتها بدون تيار كهربائي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت انفجار مفاجئ حريق محطة رئيسية لتوزيع الكهرباء ظلام دامس ساكنة مناطق

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