إيقاف 3 من رجال الشرطة بسبب دراجة نارية ﻿

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش٬ أمس السبت، شخصين من بينهما موظف أمن برتبة مفتش شرطة٬ للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة بجناية والتزوير واستعماله.

شوف تيفي:

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش٬ أمس السبت، شخصين من بينهما موظف أمن برتبة مفتش شرطة٬ للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة بجناية والتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية للبحث٬ حسب بلاغ للأمن٬ إلى قيام دورية للشرطة بتوقيف المشتبه به الأول على متن دراجة نارية سبق أن تم حجزها في إطار قضية تتعلق بالسرقة بالخطف٬ قبل أن تظهر التحريات أنه قام باقتنائها باستعمال وثائق مزورة لدى موظف الشرطة الموقوف٬ والذي تبين أنه عمل على تصريفها بعد الاستيلاء عليها من داخل مقر عمله.

وقد فتحت المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في حق موظف الشرطة المعني بالأمر٬ فضلا عن موظفي شرطة آخرين يشتبه في تقصيرهما في معالجة مسطرة حجز الدراجة النارية٬ وذلك في أفق انتهاء المسطرة القضائية الجارية بخصوص هذه القضية٬ من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقهم.