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تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال | مجتمع

تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال

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تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 01:21 تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال | مجتمع
تيزنيت...تشهد نزوحا غير مسبوق للقاصرين الممنوعين من الهجرة السرية بمدن الشمال
استقبلت مدينة تزنيت منذ يوم أمس السبت ، نزوح أكثر من 90 طفلا قاصرا قادمين من مدن الشمال، وبالضبط من طنجة والعرائش ومارتيل والفنيدق، وذلك بعد ترحيلهم من طرف السلطات المغربية لمنعهم من المخاطرة

شوف تيفي:تيزنيت

استقبلت مدينة تزنيت منذ يوم أمس السبت ، نزوح أكثر من 90 طفلا قاصرا قادمين من مدن الشمال، وبالضبط من طنجة والعرائش ومارتيل والفنيدق، وذلك بعد ترحيلهم من طرف السلطات المغربية لمنعهم من المخاطرة بأرواحهم وركوب قوارب الموت نحو الفردوس الأوروبي.

وجاء هذا النزوح غير المسبوق بعد الحملات الاستباقية التي شنتها السلطات الأمنية على عدد من الشبان والقاصرين، الذين هبوا لمدن الشمال من مختلف مناطق المغرب بغية الهجرة نحو أوروبا، والتي عرفت رواجا ونشاطا كبيرين في هذه الآونة الأخيرة، إثر ظهور شبكات متخصصة في تهجير الشباب الطامح نحو تغيير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لمنعهم من الهجرة نحو الضفة الأخرى.

وعبر عدد من هؤلاء الأطفال المرحلين، في تصريح لأحد المواقع المحلية، عن استيائهم للطريقة التي تم بها نقلهم من مدنهم، وحرمانهم من الأكل والشرب طيلة مدة الرحلة التي استغرقت حوالي 24 ساعة، خاصة وأن عائلاتهم لا تعلم بمكان تواجدهم الآن.

يشار إلى أن مدينة تيزنيت شهدت في الآونة الأخيرة أيضا ظهور أعداد هائلة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الذين غصت بهم أزقة وشوارع المدينة خاصة بالمدارات الطرقية المعروفة وهو ما شوه صورة وجمالية عاصمة الفضة، وصحب ذلك انتشار واسع للتسول، وبعض الظواهر الشاذة التي تؤرق بال الساكنة المحلية التي كانت إلى وقت قريب تنعم بالهدوء والسكينة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت نزوح عدد من القاصرين مدن الشمال منع من الهجرة السرية

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