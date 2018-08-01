السلطات الأمنية تفرض حواجز أمنية لمنع الحراكة من الوصول لشواطيء الشمال ﻿

أقامت السلطات الأمنية بولاية تطوان، العديد من الحواجز الأمنية الجديدة على طول الطرقات المؤدية لشواطيء المنطقة التي يقصدها الراغبون في الهجرة السرية.

شوف تيفي

أقامت السلطات الأمنية بولاية تطوان، العديد من الحواجز الأمنية الجديدة على طول الطرقات المؤدية لشواطيء المنطقة التي يقصدها الراغبون في الهجرة السرية.

ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن عناصر الأمن تعمل على إجراء تفتيش دقيق للسيارات المتجهة نحو هذه المناطق، وخاصةً سيارات الأجرة، حيث تقوم بإيقاف كل من تشتبه به، وعند التأكد من كونه كان يرغب في الهجرة السرية تنجز له محضرا يلتزم فيه بعدم تكرار الأمر قبل أن تخلي سبيله.

وأكد ذات المصادر أن عدداً كبيراً من الشباب يقصدون وبشكل يومي تلك الشواطيء على أمل الفوز بفرصة لركوب قوارب الموت لتقلهم للضفة الأخرى، خاصةً وأن هناك أنباء تروج بقوة بكون قوارب مطاطية تأتي من أعماق البحر وتقل الراغبين في الهجرة مجانا.