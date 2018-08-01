‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر'' ﻿

بدأ موقع الفيسبوك اختبار خدمة ''المواعدة'' كمنصة مستقلة في كولومبيا، والتي تمكن أي مستخدم تجاوز 18 عاما من إنشاء ملف تعريف على هذه الخدمة.

شوف تيفي

بدأ موقع الفيسبوك اختبار خدمة ''المواعدة'' كمنصة مستقلة في كولومبيا، والتي تمكن أي مستخدم تجاوز 18 عاما من إنشاء ملف تعريف على هذه الخدمة.

وقد كُللت حالات كثيرة بالزواج بعد التعارف عبر وسائل التواصل المختلفة مثل (تاندر، جيلتي و بامبل6)

ووفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم، فقد خصص فيسبوك منصة لخدمة ''المواعدة'' وبدأ تطبيقها في كولومبيا .

وأضاف المصدر أن الخدمة تم الإعلان عنها في ماي الماضي، ويقول العديد من المراقبين في مجال تكنولوجيا الاتصال، أنها تسعى لجذب الشريحة الشابة للموقع الاجتماعي بعد أن تناقصت مقارنة بالأكبر سنا.