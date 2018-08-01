 ‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

‎الفيسبوك يطلق خدمة مواعدة الجنس الآخر | نت 2.0

‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر''

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا | مجتمع

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين | مجتمع

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب | حوادث و حقوق

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي | بوليتيك

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة | بوليتيك

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز | بوليتيك

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان ميمون الوجدي

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر''

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 00:58 ‎الفيسبوك يطلق خدمة مواعدة الجنس الآخر | نت 2.0
‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر''
بدأ موقع الفيسبوك اختبار خدمة ''المواعدة'' كمنصة مستقلة في كولومبيا، والتي تمكن أي مستخدم تجاوز 18 عاما من إنشاء ملف تعريف على هذه الخدمة.

شوف تيفي

بدأ موقع الفيسبوك اختبار خدمة ''المواعدة'' كمنصة مستقلة في كولومبيا، والتي تمكن أي مستخدم تجاوز 18 عاما من إنشاء ملف تعريف على هذه الخدمة.

وقد كُللت حالات كثيرة بالزواج بعد التعارف عبر وسائل التواصل المختلفة مثل (تاندر، جيلتي و بامبل6)

ووفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم، فقد خصص فيسبوك منصة لخدمة ''المواعدة'' وبدأ تطبيقها في كولومبيا .

وأضاف المصدر أن الخدمة تم الإعلان عنها في ماي الماضي، ويقول العديد من المراقبين في مجال تكنولوجيا الاتصال، أنها تسعى لجذب الشريحة الشابة للموقع الاجتماعي بعد أن تناقصت مقارنة بالأكبر سنا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الفيسبوك خدمة مواعدة الجنس الآخر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خبر غير سار..واتسآب يختفي من أجهزة ملايين المستخدمين | نت 2.0

خبر غير سار..واتسآب ''يختفي'' من أجهزة ملايين المستخدمين

هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها | نت 2.0

هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها

شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية | نت 2.0

شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية

سار لمستخدمي واتساب..إطلاق تحديث جديد | نت 2.0

سار لمستخدمي ''واتساب''..إطلاق تحديث جديد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوزير المغضوب عليه حصاد حاضر بقوة في مباراة الرجاء | بــووز
منذ 7 دقائق

الوزير المغضوب عليه ''حصاد'' حاضر بقوة في مباراة الرجاء

ساكنة مدينة سلا تخرج للاحتجاج وتناشد المسؤولين: بغينا اللي يشوف من حالنا راه عينا من الإجرام..والقرقوبي هو السبب.. | خارج البلاطو

ساكنة مدينة سلا تخرج للاحتجاج وتناشد المسؤولين: ''بغينا اللي يشوف من حالنا راه عينا من الإجرام..والقرقوبي هو السبب..''

احتجاج فقراء منطقة أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح: وقوفو معانا راه حنا محنين..حولو لينا المدرسة.. | حالة خاصة

احتجاج فقراء منطقة أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح: ''وقوفو معانا راه حنا محنين..حولو لينا المدرسة..''

بالفيديو..فوضى/عربدة/دعارة و حوادث في ليل الدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..فوضى/عربدة/دعارة و حوادث في ليل الدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

‎الفيسبوك يطلق خدمة مواعدة الجنس الآخر | نت 2.0
منذ 2 دقائق

‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر''

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا | مجتمع

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين | مجتمع

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.