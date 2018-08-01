الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا ﻿

أصبحت الهجرة السرية إلى أوروبا وبالخصوص إلى إسبانيا هي الحدث البارز هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تكاد تمر لحظات إلا ونرى منشورات تتحدث عن رغبة الشباب في ركوب قوارب الموت في اتجاه

شوف تيفي

أصبحت الهجرة السرية إلى أوروبا وبالخصوص إلى إسبانيا هي الحدث البارز هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تكاد تمر لحظات إلا ونرى منشورات تتحدث عن رغبة الشباب في ركوب قوارب الموت في اتجاه إسبانيا.

ولكي يتمكن بائعو اللأوهام من الوصول الى أموال الشاب الذي جمعها من عرق جبينه، أو أخده من أحد أفراد عائلته الذي يقدم له وعدا بأنه سيرجعها له أضعافا مضاعفة ما إن يصل الى الفردوس المفقود في الضفة الأخرى، يستعملون طرقا عديدة لإقناع الشاب الطموح في تحسين وضع الاجتماعي، ويستغلون حالة البطالة المتفشية في المجتمع لكي يوقعوا بضحيتهم من خلا استعمال 5 أكاذيب.

أكاذيب يستعملها المهربون لإقناع ضحاياهم بركوب الخطر من أجل الهجرة السرية إلى أوروبا :

المهربون عبارة عن عصابات خارجة عن القانون، وهم يعلمون مسبقا أن أعمالهم هذه تعتبر جريمة، وعليه فإنهم معرضون للاعتقال بتهمة الاتجار بالبشر في أية لحظة، وملفهم أسود مع القضاء لذلك لا يتوانون عن ارتكاب أي جريمة يجدونها تصب في مصلحتهم، فهم مستعدون للنصب على الأشخاص؛ ومستعدون لرمي المهاجر تحت قوة السلاح في عرض البحر إذا شعروا بالخطر؛ ومستعدون أيضا لقتل الضحية إذا ما وجدوا أنه يشكل تهديدا على مصالحهم.

غير أنهم في البداية يكونون لطفاء ويقدمون للشاب الراغب في الهجرة السرية بعض الأوهام التي تجعله منوما مغناطيسيا لا يفكر إلا في جلب المال وتقديمه لهؤلاء الأشخاص .

لنتعرف على هذه الأوهام والأكاذيب التي يقدمها هؤلاء المهربون لضحاياهم.

1_ لا تعطيني الأموال حتى تصل إلى وجهتك:

هناك بعض المهربين ينصبون على الناس بهذه الطريقة، أي لا تعطيني المال في البداية حتى تصل لوجهتك، فهو يظهر لك أن الهجرة السرية أمر سهل ومضمون، ويقدم للضحية بعض الصور لقوارب أو الجيت سكي أو اليخوت على أنها مملوكة لأحد معارفه المشهود لهم بالصدق.

يقنعك أن كل الأمور ستكون على أحسن ما يرام ولكن مقابل دفع مبلغ مالي معين، وحتى يجعلك تصدقه أكثر، يقول لك لا تعطيني أي درهم حتى تصل الى إسبانيا وبعدها أطلب من عائلتك أن يقدموا لي المبلغ.

يحدد معك تاريخ موعد الانطلاق والمكان الذي ستنطلقون منه، وعند اقتراب الموعد بيومين أو يوم واحد يتصل بك ليطلب مبلغ مالي كعربون أنك لن تتراجع عن هذه الرحلة ويؤكد لك أن الخروج مضمون مائة في المائة، تذكره بأنك اتفقت معه على ألا تعطيه أي درهم حتى تصل إلى إسبانيا، لكن هو بتحايله يؤكد لك أنه لا يريد المبلغ كاملا، بل يريد عربونا فقط ويقول لك بأن هذا العربون هو لكي يضمن أنك بالفعل ستهاجر، لأنك اذا تخلفت في آخر لحظة فإنه سيضيع في (بلاصة).

ويضيف أيضا أنك إذا لم تكن ترغب في السفر فهناك أشخاص آخرين كثر في قائمة الانتظار وسيدفعون مبلغا أكبر من الذي ستدفعه.. آنذاك يدفع المهاجر من 2000 إلى 3000 وقد تصل إلى 5000 درهم كعربون لهذا المهرب. وفي يوم الموعد تتصل به فتسمع هاته العبارة '' كنعتاذرو الرقم اللي طلبتو مشغول دابا'' أو تسمع '' لا يوجد أي منخرط في هذا الرقم…''

عندما تبدأ بالبحث عن هذا المهرب تجد أنه نصب على عشرات الأشخاص بهذه الطريقة وجمع منهم مبلغا ماليا ضخما واختفى عن الأنظار.

2_ الركوب في يخت رائع مع 8 أو 10 مهاجرين آخرين فقط:

من الأمور التي يغري بها المهرب ضحيته هو أنه يعده بالهجرة في يخت مملوك لشخص ثري، هذا اليخت مجهز بكل وسائل الترفيه وهو آمن، كما أن قوات خفر السفر السواحل لا تراقبه (الطريق مشرية) وسيوصلك إلى اسبانيا في غضون 15 دقيقة فقط، كما أنك ستسافر مع 8 أو 10 أشخاص فقط ولن يكون هناك أي اكتظاظ، لذلك يطلب منه مبلغ مالي جد مرتفع يتراوح بين من 5 حتى لـ 7 ملايين .

لكن يتفاجأ المهاجر يوم موعد الانطلاق أن اليخت تحول إلى قارب مطاطي متهالك، وأن عدد المهاجرين يفوق 30 شخصا، فيبقى أمامه إما الانسحاب أو خوض المغامرة لأنه يكون قد دفع المبلغ المالي وفي أفضل الأحوال يكون قد دفع نصفه، لذلك وحتى لا يخرج بخفي حنين يضطر لركوب هذه القوارب ويسلم أمره لله إما ينجو أو يموت...

في سنة 2016 لقي أكثر من 5 ألاف شخص حتفهم أثناء عبورهم للبحر المتوسط عن طريق القوارب المطاطية.

3_ لدينا تجربة كبيرة في هذا المجال:

أي مهرب تتواصل معه بشأن الهجرة السرية إلا ويخبرك بأن لديه تجربة كبيرة في هذا المجال، فيبدأ بسرد قصص عن أشخاص ساعدهم في الوصول إلى أوروبا، وقد استطاعوا أن يسووا أوضاعهم القانونية، وتكون الغاية من هذه القصص هو أن يجعلك تكون صورة جيدة عن الهجرة السرية، فبدل أن تفكر في البحر والسفينة وما يرافق ذلك من مخاطر فإنه يذهب بك بعيدا إلى ما وراء البحر حتى لا تكثر الأسئلة عن طريقة الهجرة، لأنه يريد أن يجعلك تفكر في الوصول لا أن تفكر في طريقة الوصول، ويؤكد لك دائما أنه خبير وأنه يعرف كيف يتفادى مراقبة خفر السواحل وكل من هاجر معه وصل إلى وجهته بسلام.

لكن ما إن تدفع له الأموال حتى تكتشف أنك وضعت نفسك في مغامرة غير محسوبة العواقب

4_ وجهك جاني عزيز:

إن أي مهرب بمجرد أن تلتقي معه وتحدثه عن رغبتك في الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا إلا ويظهر تعاطفا كبيرا معك، ويختمها بالعبارة الشهيرة '' وجهك جاني عزيز'' لذلك يطلب منك مبلغا ماليا معينا ويخبرك أن هذا المبلغ لم يسبق أن تعامل به مع مهاجر آخر، فقط لأن وجهك عزيز ولأنك تظهر ولد الناس يريد أن يساعدك وذلك في سبيل الله.

وبالفعل ما إن تقدم له المبلغ المالي حتى تعلم قيمة الحب الذي يكنه لك (كان هنا مشى لهيه)

5_ هناك نساء وبعض أفراد عائلتي سيذهبون في هذه الرحلة:

حتى يطمئن الشاب الذي يرغب في الهجرة فإن المهرب يخبره بأن بعض أفراد عائلته (عائلة المهرب) سيذهبون أيضا في هذه الرحلة، لذلك عندما يسمع الضحية هذا الخبر تزداد ثقته في المهرب، فكيف يعقل أن يخاطر المهرب بأفراد عائلته إن لم تكن الرحلة آمنة مائة في المائة.

وفي حالة أخرى يخبر المهرب أن هذه الرحلة فيها نساء وفيها عائلات بأطفالهم، مما يجعل الضحية في موقف محرج كيف بالنساء لم يخفن من ركوب القوارب وأنا رجل أخافها.

كانت هذه 5 أكاذيب يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها ولا تبخلوا بمشاركتها حتى يستفيد منها شباب أمتنا الذين يفكرون في المغامرة بحياتهم من أجل الهجرة السرية.