لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين ﻿

تمكن فريق طبي٬ من إجراء عمليتين ناجحتين لاستبدال الصمام الميترالي وعلاج الصمام الأبهري٬ بمستشفى محمد السادس في طنجة

شوف تيفي:

تمكن فريق طبي٬ من إجراء عمليتين ناجحتين لاستبدال الصمام الميترالي وعلاج الصمام الأبهري٬ بمستشفى محمد السادس في طنجة

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، أن الفريق الطبي المكون من أساتذة جامعيين متخصصين في جراحة القلب وطب الإنعاش٬ إلى جانب أطر طبية وتمريضية ٬نجحوا يوم أمس السبت في العملية الجراحية التي استغرقت 9 ساعات.

وأضاف المصدر، أن العمليتان قد أجريتا على مريضين يبلغان من العمر 27 سنة و54 سنة٬ جراء معانتهما من قصور في وظائف صمامات القلب٬ ما أدى إلى التدخل الجراحي عن طريق عملية قلب مفتوح

وأشار نفس البلاغ، إلى أن المريضان يتواجدان حاليا٬ بعد نجاح العملية٬ في قسم الإنعاش تحت المراقبة الطبية إلى حين استكمال الفحوص والعلاج.

وبحسب وزارة الصحة فإن العمليتين تعتبران سابقة من نوعها في المستشفيات العمومية بمدينة طنجة.