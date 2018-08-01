 اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

‎الفيسبوك يطلق خدمة مواعدة الجنس الآخر | نت 2.0

‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر''

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا | مجتمع

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين | مجتمع

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب | حوادث و حقوق

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي | بوليتيك

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة | بوليتيك

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز | بوليتيك

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان ميمون الوجدي

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت

بتاريــخ : 24 شتنبر 2018 / 00:00 اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت | حوادث و حقوق
اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت
أفاد مصدر موثوق لـ''شوف تيفي'' أن انفجارا قويا بمولد للطاقة الكهربائية، الذي حدث يوم الأحد، في الطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه أثناء عملية الإطفاء

شوف تيفي:

أفاد مصدر موثوق لـ"شوف تيفي" أن انفجارا قويا بمولد للطاقة الكهربائية، الذي حدث يوم الأحد، في الطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه أثناء عملية الإطفاء التي باشرتها عناصر الوقاية المدنية .

وأضاف ذات المصدر أن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على جميع الأحياء وشوارع المدينة التي تعيش في ظلام دامس.

وأشار نفس المصدر في ذات السياق إلى أن أسباب الحادث مازالت مجهولة في انتظار فتح تحقيق من لدن المصالح المعنية لمعرفة ملابسات الحادث الذي استنفر مختلف الأجهزة الأمنية الإقليمية التي حلت بعين المكان .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اندلاع حريق مهول مولد للطاقة الكهربائية المكتب الوطني للكهرباء بلدية أيت إيعزة مدينة تارودانت.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب | حوادث و حقوق

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب

عاجل..حريق داخل المستشفى الإقليمي لشفشاون والناس تخلعو +صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق داخل المستشفى الإقليمي لشفشاون والناس تخلعو +صور

عاجل وبالصور..مياه شاطئ كابونيغرو تلقي جثة مهاجرة إفريقية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..مياه شاطئ كابونيغرو تلقي جثة مهاجرة إفريقية

الدرك الملكي بقصبة تادلة يطيح بأكبر منظم رئيسي للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بقصبة تادلة يطيح بأكبر منظم رئيسي للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوزير المغضوب عليه حصاد حاضر بقوة في مباراة الرجاء | بــووز
منذ 7 دقائق

الوزير المغضوب عليه ''حصاد'' حاضر بقوة في مباراة الرجاء

ساكنة مدينة سلا تخرج للاحتجاج وتناشد المسؤولين: بغينا اللي يشوف من حالنا راه عينا من الإجرام..والقرقوبي هو السبب.. | خارج البلاطو

ساكنة مدينة سلا تخرج للاحتجاج وتناشد المسؤولين: ''بغينا اللي يشوف من حالنا راه عينا من الإجرام..والقرقوبي هو السبب..''

احتجاج فقراء منطقة أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح: وقوفو معانا راه حنا محنين..حولو لينا المدرسة.. | حالة خاصة

احتجاج فقراء منطقة أولاد سيدي شنان بالفقيه بنصالح: ''وقوفو معانا راه حنا محنين..حولو لينا المدرسة..''

بالفيديو..فوضى/عربدة/دعارة و حوادث في ليل الدارالبيضاء | بــووز

بالفيديو..فوضى/عربدة/دعارة و حوادث في ليل الدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

‎الفيسبوك يطلق خدمة مواعدة الجنس الآخر | نت 2.0
منذ 1 دقيقة

‎الفيسبوك يطلق خدمة ''مواعدة الجنس الآخر''

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا | مجتمع

الأكاذيب 5 التي يستعملها المهربون للإيقاع بضحاياهم للهجرة السرية إلى أوروبا

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين | مجتمع

لأول مرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة بمستشفى عمومي في طنجة تنقذ حياة شخصين

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.