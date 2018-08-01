اندلاع حريق مهول بمولد للطاقة الكهربائية التابع للمكتب الوطني للكهرباء بالطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت ﻿

أفاد مصدر موثوق لـ''شوف تيفي'' أن انفجارا قويا بمولد للطاقة الكهربائية، الذي حدث يوم الأحد، في الطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه أثناء عملية الإطفاء

شوف تيفي:

أفاد مصدر موثوق لـ"شوف تيفي" أن انفجارا قويا بمولد للطاقة الكهربائية، الذي حدث يوم الأحد، في الطريق المؤدي لبلدية أيت إيعزة بمدينة تارودانت، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه أثناء عملية الإطفاء التي باشرتها عناصر الوقاية المدنية .

وأضاف ذات المصدر أن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على جميع الأحياء وشوارع المدينة التي تعيش في ظلام دامس.

وأشار نفس المصدر في ذات السياق إلى أن أسباب الحادث مازالت مجهولة في انتظار فتح تحقيق من لدن المصالح المعنية لمعرفة ملابسات الحادث الذي استنفر مختلف الأجهزة الأمنية الإقليمية التي حلت بعين المكان .