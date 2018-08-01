عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر أمنية بمدينة الدار البيضاء، مساء يومه الأحد، أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجماهير الرجاوية.

شـــوف تيفي:

علمت شوف تيفي من مصادر أمنية بمدينة الدار البيضاء، مساء يومه الأحد، أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجماهير الرجاوية.

وقد شهدت مباراة الرجاء البيضاوي لكرة القدم أمام كارا برازافيل أحداث شغب بعد صراع بين الإلتراس المساند للفريق الأخضر حول "الباش"، حيث تم سحبه من فصيل درب السلطان من قبل فصيلي الغرين بويز والإيغلز.

وبعد تدخل عدد من رجال الأمن للفصل بين الجماهير الرجاوية قبل أن تتطور الأحداث، تم اعتقال العديد من المتسببين في الشغب.

وعاد الشغب ليضرب مجددا خلال المباراة، وذلك قبل نهاية المباراة بربع ساعة، ليتدخل الأمن من جديد ويفرق المشاغبين، ويعتقل البعض منهم حيث بلغ عدد الجرحى حسب مصدرنا 49 جريحا.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة تندرج ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح الرجاء بهدفين لواحد، من تسجيل سفيان رحيمي ومحمود بنحليب.