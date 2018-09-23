 الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب | حوادث و حقوق

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي | بوليتيك

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة | بوليتيك

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز | بوليتيك

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان ميمون الوجدي | ثقافة و فنون

عاجل..هذه هي حقيقة وفاة الفنان ميمون الوجدي

عاجل..حريق داخل المستشفى الإقليمي لشفشاون والناس تخلعو +صور | حوادث و حقوق

عاجل..حريق داخل المستشفى الإقليمي لشفشاون والناس تخلعو +صور

عاجل وبالصور..مياه شاطئ كابونيغرو تلقي جثة مهاجرة إفريقية | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..مياه شاطئ كابونيغرو تلقي جثة مهاجرة إفريقية

الدرك الملكي بقصبة تادلة يطيح بأكبر منظم رئيسي للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة | حوادث و حقوق

الدرك الملكي بقصبة تادلة يطيح بأكبر منظم رئيسي للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة

بالصــور.. تزامنا مع تفعيل قانون التحرش فضيحة جنسية عبر الواتساب بطلها رئيس جماعة بإقليم تاونات (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

بالصــور.. تزامنا مع تفعيل قانون التحرش ''فضيحة جنسية'' عبر ''الواتساب'' بطلها رئيس جماعة بإقليم

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 20:43 الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي | بوليتيك
الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي
سيترأس الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر يوم الأربعاء المقبل بمقر الحزب بالرباط، افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي. والتي تستضيفها الشبيبة

شوف تيفي:

سيترأس الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر يوم الأربعاء المقبل بمقر الحزب بالرباط، افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي. والتي تستضيفها الشبيبة الاتحادية، القطاع الشبابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأفاد بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأحد، أن الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي، ستنظم خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 شتنبر 2018، الدورة الأولى لمجلس الاتحاد والتي تستضيفها الشبيبة الاتحادية، القطاع الشبابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، بمدينة الرباط .

وأوضح البلاغ أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، ستنعقد بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي بحي الرياض بمدينة الرباط، يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 ابتداء من الساعة الخامسة مساء، برئاسة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي إدريس لشكر، وبحضور سفيري دولتي فلسطين وليبيا بالمغرب ومجموعة من الشخصيات السياسية والفكرية وعدد من الفاعلين المدنيين.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار " من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي " ستعرف مشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب والمنظمات الاشتراكية الديمقراطية والديمقراطية الاجتماعية بالعالم العربي، وممثلين عن مجموعة من الاتحادات الدولية للشباب، وممثلين عن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي.

كما ستتناول الدورة،يضيف البلاغ، مجموعة من القضايا والمحاور التي تهم أساسا الوضع السياسي بالمنطقة العربية وفي مقدمته مستجدات القضية الفلسطينية بعد مرور 25 سنة على اتفاق أوسلو، مستجدات الوضع السياسي والأمني بليبيا بعد اتفاق الصخيرات، مآلات ثورات الربيع العربي ومهام الشباب في ذلك، أدوار ومهام المجتمع المدني في نشر قيم الحكامة وإدماج الشباب بالوطن العربي، المشاركة السياسية للشباب، التواصل السياسي وآليات نشر الخطاب السياسي وسط الشباب، العولمة وتدبير قضايا الهجرة في أفق المؤتمر العالمي للهجرة بمراكش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بالإضافة إلى القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية ولقاء مجموعة من الشخصيات والمسؤولين السياسيين بالمغرب.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة | بوليتيك

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز | بوليتيك

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز

شداتو الكاميرا..بعد أشهر من إعفائه: الوزير السابق حصاد حاضر بـ دونور لمتابعة مباراة الرجاء | بوليتيك

شداتو الكاميرا..بعد أشهر من إعفائه: الوزير السابق حصاد حاضر بـ "دونور" لمتابعة مباراة الرجاء

مشاركة 2500 مؤتمر لحزب السبولة وسط تضارب أنباء عن تقديم ترشيحات من عدمه في مواجهة العنصر | بوليتيك

مشاركة 2500 مؤتمر لحزب ''السبولة'' وسط تضارب أنباء عن تقديم ترشيحات من عدمه في مواجهة العنصر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو أحداث الشغب الخطيرة بين جماهير فريق الرجاء في المكانة‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شوفو أحداث الشغب الخطيرة بين جماهير فريق الرجاء في "المكانة"‎

من أمام دونور..الطفلة الرجاوية شيماء تشجع الفريق الأخضر وتناشد الجماهير لمساعدتها في العلاج | حالة خاصة

من أمام ''دونور''..الطفلة الرجاوية شيماء تشجع الفريق الأخضر وتناشد الجماهير لمساعدتها في العلاج

ولد مجيد يرد على عائلة الشاب اللي قتل الأم ديال فحادثة سير بالرونج..الحادثة ديال الأم ديالي كان فيها الفرار | بــووز

ولد مجيد يرد على عائلة الشاب اللي قتل الأم ديال فحادثة سير بالرونج..الحادثة ديال الأم ديالي كان فيها الفرار

أول خروج إعلامي للأم اللي مارس عشيقها الجنس على طفلها أمام أنظارها بالعرائش | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي للأم اللي مارس عشيقها الجنس على طفلها أمام أنظارها بالعرائش

﻿

آخر المستجدات

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب | حوادث و حقوق
منذ 47 دقيقة

عاجل و حصري : مصادر أمنية تنفي تسجيل وفيات في صفوف الجماهير الرجاوية بعد أحداث الشغب

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي | بوليتيك

الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة | بوليتيك

اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز | بوليتيك

الأمير مولاي الحسن يترأس بتمارة حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.