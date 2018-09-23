الشبيبة الاتحادية تستضيف الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي ﻿

سيترأس الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر يوم الأربعاء المقبل بمقر الحزب بالرباط، افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي. والتي تستضيفها الشبيبة

شوف تيفي:

سيترأس الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر يوم الأربعاء المقبل بمقر الحزب بالرباط، افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي. والتي تستضيفها الشبيبة الاتحادية، القطاع الشبابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأفاد بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأحد، أن الأمانة العامة لاتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي، ستنظم خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 شتنبر 2018، الدورة الأولى لمجلس الاتحاد والتي تستضيفها الشبيبة الاتحادية، القطاع الشبابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، بمدينة الرباط .

وأوضح البلاغ أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، ستنعقد بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي بحي الرياض بمدينة الرباط، يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 ابتداء من الساعة الخامسة مساء، برئاسة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي إدريس لشكر، وبحضور سفيري دولتي فلسطين وليبيا بالمغرب ومجموعة من الشخصيات السياسية والفكرية وعدد من الفاعلين المدنيين.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار " من أجل اتحاد قوي وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي " ستعرف مشاركة ممثلين عن مختلف الأحزاب والمنظمات الاشتراكية الديمقراطية والديمقراطية الاجتماعية بالعالم العربي، وممثلين عن مجموعة من الاتحادات الدولية للشباب، وممثلين عن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي بالعالم العربي.

كما ستتناول الدورة،يضيف البلاغ، مجموعة من القضايا والمحاور التي تهم أساسا الوضع السياسي بالمنطقة العربية وفي مقدمته مستجدات القضية الفلسطينية بعد مرور 25 سنة على اتفاق أوسلو، مستجدات الوضع السياسي والأمني بليبيا بعد اتفاق الصخيرات، مآلات ثورات الربيع العربي ومهام الشباب في ذلك، أدوار ومهام المجتمع المدني في نشر قيم الحكامة وإدماج الشباب بالوطن العربي، المشاركة السياسية للشباب، التواصل السياسي وآليات نشر الخطاب السياسي وسط الشباب، العولمة وتدبير قضايا الهجرة في أفق المؤتمر العالمي للهجرة بمراكش.