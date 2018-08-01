اختيــار عبداللطيــف الشنتوف نائبــا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة ﻿

تم يوم أمس السبت 22 شتنبر 2018، بالعاصمة تونس عقد اجتماع تأسيسي ''لاتحاد القضاة العرب''، حضرته عدد من الهياكل القضائية العربية (الجمعيات ،النقابات والأندية..) وصل عددها إلى اثني عشر هيكلا ، ينتمون لدول

شوف تيفي : محمد القاسمي

تم يوم أمس السبت 22 شتنبر 2018، بالعاصمة تونس عقد اجتماع تأسيسي "لاتحاد القضاة العرب"، حضرته عدد من الهياكل القضائية العربية (الجمعيات ،النقابات والأندية..) وصل عددها إلى اثني عشر هيكلا ، ينتمون لدول تونس ،لبنان ،موريطانيا ،المغرب ،فلسطين ،ليبيا واليمن.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فبالإضافة إلى حضور قاض من سلطنة عمان باعتبارها لا تتوفر على جمعية خاصة بالقضاة كما هوحال العديد من الدول العربية لاسيما دول الخليج العربي ، فقد أسفر الاجتماع بعد نقاش دام حوالي 13 ساعة على المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد و انتخاب هياكله الإدارية المسيرة التي جاءت كما يلي :

أحمد الأشقر رئيسا للاتحاد (فلسطين).

عبداللطيف الشنتوف نائب أول للرئيس (المغرب).

إبراهيم بوصلاح نائب ثان للرئيس (تونس).

أميرة العمري أمين عام الاتحاد ( تونس).

روضة العريقي نائبة أمين عام الاتحاد ( اليمن).

حمزة الأخضر رئيسا للجمعية العمومية للاتحاد(ليبيا).

فيصل مكي نائبا لرئيس الجمعية العمومية للاتحاد(لبنان ).

جمال الفهيدي رئيس الهيئة الاستشارية( اليمن).

فاطمة قرط نائبة رئيس الهيئة الاستشارية (تونس).

محاسن قدور مسؤولية عن مالية الاتحاد( تونس).

رياض الحامدي الأمين العام المساعد لشؤون العضوية والانخراط ( ليبيا).

أماني سلامة الأمين العام المساعد لإدارة المشاريع والعلاقات الخارجية( لبنان).

الشيخ خليل بومينة الأمين العام المساعد للدراسات والنشر( موريتانيا).

أسامة الكيلاني الأمين العام المساعد للتكوين والتدريب( فلسطين).

ناصر جرار الأمين العام المساعد للإعلام( فلسطين).

يُــــشار أنه سبق وتمكن عبد اللطيف الشنتوف، من انتزاع منصب رئيس نادي قضاة المغرب للمرة الثانية، في الانتخابات التي أجريت خلال الجمع العام الثالث.