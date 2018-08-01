 الدرك الملكي بقصبة تادلة يطيح بأكبر منظم رئيسي للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة ﻿
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الدرك الملكي بقصبة تادلة يطيح بأكبر منظم رئيسي للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 18:17 الدرك الملكي بقصبة تادلة يطيح بأكبر منظم رئيسي للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة | حوادث و حقوق
الدرك الملكي بقصبة تادلة يطيح بأكبر منظم رئيسي للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة
وضعت عناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة بإقليم بني ملال حدا للنشاط الإجرامي لأكبر منظم للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة.

شوف تيفي:

وضعت عناصر الدرك الملكي بقصبة تادلة بإقليم بني ملال حدا للنشاط الإجرامي لأكبر منظم للهجرة السرية بجهة بني ملال خنيفرة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أنه تم اعتقال الموقوف بمدينة خنيفرة يوم الجمعة الماضي بعد كمين محكم وضع له.

وأضافت نفس المصادر أن الموقوف في هذه العملية، شخص مبحوث عنه منذ سنة 2011 من طرف الشرطة والدرك الملكي بعدد من برقيات البحث وذلك على صعيد إقليم بني ملال ومدن مغربية أخرى كأقاليم الشمال.

وأوضحت ذات المصادر أن الموقوف تمت إحالته صباح يومه الأحد أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال، حيث قرر هذا الأخير إيداعه بالسجن المحلي ببني ملال، مع إخضاعه لقاضي التحقيق للكشف عن كل الأطراف المتورطة في تنظيم عمليات الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى بأوربا، خاصة وأن هذه الظاهرة عرفت تفاقما ملحوظا في المغرب في الآونة الأخيرة.

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شوف تيفي المغرب الدرك الملكي قصبة تادلة منظم رئيسي الهجرة السرية جهة بني ملال خنيفرة

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