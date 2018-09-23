بالصــور.. تزامنا مع تفعيل قانون التحرش ''فضيحة جنسية'' عبر ''الواتساب'' بطلها رئيس جماعة بإقليم تاونات (تفاصيل صادمة) ﻿

اهتزت ساكنة إقليــم تاونات خلال اليومين الأخيرين على واقعة أخلاقية بطلها رئيس بلدية تيسة بالنيابة، حيث انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وتطبيق ''واتساب'' محادثات مثيرة نشرتها فتاة عبر

شوف تيفي: مـحمد القـاسمي

اهتزت ساكنة إقليــم تاونات خلال اليومين الأخيرين على واقعة أخلاقية بطلها رئيس بلدية تيسة بالنيابة، حيث انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' وتطبيق ''واتساب'' محادثات مثيرة نشرتها فتاة عبر صفحتها الخاصة وتم تداولها بشكل واسع وخلفت تفاعلا كبيرا بين مصدق ومكذب للواقعة.

وتدعي الفتاة ''ف.ف'' أنه دار بينها وبين المسؤول الجماعي المذكور حديث طويل لأجل طلب يد العون لتوفير العمل لها وذلك بغية مساعدة والدتها المريضة، وتم اتفاق متبادل بين الفتاة والمسؤول الجماعي .

وطالب المسؤول الجماعي الذي تظهر صورته ورقمه الخاص بإحضار زميلتها إلى مكتبه ، مقابل إيجاد عمل لها تدر من خلاله دخلا لتغطية مصاريف العلاج لأمها وهو الشيء الذي طلبته منه وكان سبب التواصل بينهما طيلة مدة تبادل أطراف الحديث، وهو ما دفعها إلى الإصرار على طلبها ، لكنه أصر على أن لا تأتي إلا بحضور صديقتها القادمة من ''طنجة '' بحسب ما أورد في المحادثة ولما سألته ما الذي يريد بالضبط ؟ أكد لها قائلا : ''الخدمة وأنا قد كلامي''، ولمح لها إلى ممارسة الجنس ، فأجابته متسائلة : ''واش ترتاح ونتا كتستغل بنات الناس''، وهو ما لم يرق المسؤول الجماعي فأجابها مؤكدا : ''السياسة علمتنا كل حاجة عندها مقابل ساعتين من وقتكم والخدمة بين يديك...''.



من جهة أخرى نفى ''عادل الكماح'' في تدوينة نشرها عبر صفحته بالقول : ''شعرت صباح اليوم وأنا أقرأ ما كتب عني بإحدى الحسابات الوهمية أنني مصاب بانفصام، إذ ، وأنا القليل المعرفة ببرامج وتطبيقات المعلوميات، لم أجد أي تفسير لما يحدث ، متى وكيف تحاورت مع الفتاة التي تدعي أنني تحرشت بها وابتزيتها وأين نسختي من المحادثات ، نبهتني زوجتي من ذهولي قائلة إن هناك تطبيقات وبرامج يمكنها أن تجري بها محادثة كاملة مع نفسك وتنسبها لمن شئت وأن أي واحد يعرفني سيفهم مباشرة أن الأسلوب وطريقة الكلام بعيدة كل البعد عن أسلوبي ، وبالفعل كل تلك الفبركة جعلتني أفكر جديا في الفصام ، لماذا سأبتز فتاة مثلها ؟ ماذا ستمنحني بالمقابل ؟ أنا انسان راض عن حياتي وما لدي ولست بحاجة لشيء ولله الحمد ...''

وأضاف قائلا: ''لنقل أنني أسير أثناء نومي ونسيت من أنا وكتبت ما كتبت ، هل أنا مكتب تشغيل ؟ ماذا سأشغلها أنا محام ومكتبي الذي يريدون تدنيسه أشاركه مع زميلين وكاتبات كيف يكون وقتي متاح وادعوها إليه ؟ أريد من كل من قرأ ذلك العبث أن يفتح دماغه كيف لي أنا رجل القانون أن أبتز فتاة بالكتابة وهي بإمكانها مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أن ترسلني للسجن؟ هل حقا أبدو غبيا لهذا القدر!! أصدقائي الذين لم تهتز ثقتهم وساندوني شكرا لكم جميعا واأتم يا من تحاولون الصيد في المياه العكرة طوروا قليلا أساليبكم ليس بتعميم آفة أو تهمة ستنسى ويفلت منها مقترفوها ...''

يُــــشار أن ''الفضيحة الجنسية'' كما سماها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بـ'' عادل الكماح'' الذي تم تكليفه بمهمة رئيس بلدية تيسة بالنيابة والمرشح القوي لرئاسة البلدية بشكل دائم بعدما قرر عامل إقليم تاونات عزل الرئيس السابق وذلك تزامنا مع قانون التحرش الجديد.