شداتو الكاميرا..بعد أشهر من إعفائه: الوزير السابق حصاد حاضر بـ "دونور" لمتابعة مباراة الرجاء ﻿

بعد أشهر من إعفائه واختفائه عن الأنظار، ظهر محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، يومه الأحد، بالمنصة الشرفية بمركب محمد الخامس، من أجل متابعة المباراة التي تجمع

"شوف تيفي"

بعد أشهر من إعفائه واختفائه عن الأنظار، ظهر محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، يومه الأحد، بالمنصة الشرفية بمركب محمد الخامس، من أجل متابعة المباراة التي تجمع في هذه اللحظات بين فريقي الرجاء البيضاوي وكارا برازافيل الكونغولي.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن حصاد يحضر مباراة الرجاء، إلى جانب شخصيات أخرى معروفة من بينها الرئيس الأسبق للفريق الأخضر أحمد عمور.

تجدر الإشارة إلى أن محمد حصاد، شغل خلال حكومة بنكيران، مهام وزير الداخلية، وتكفل بوزارة التربية الوطنية بحكومة العثماني قبل أن يقرر الملك إعفاءه رفقة مجموعة من الوزراء.