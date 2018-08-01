 مشاركة 2500 مؤتمر لحزب ''السبولة'' وسط تضارب أنباء عن تقديم ترشيحات من عدمه في مواجهة العنصر ﻿
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مشاركة 2500 مؤتمر لحزب ''السبولة'' وسط تضارب أنباء عن تقديم ترشيحات من عدمه في مواجهة العنصر

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 16:27 مشاركة 2500 مؤتمر لحزب السبولة وسط تضارب أنباء عن تقديم ترشيحات من عدمه في مواجهة العنصر | بوليتيك
مشاركة 2500 مؤتمر لحزب ''السبولة'' وسط تضارب أنباء عن تقديم ترشيحات من عدمه في مواجهة العنصر
من المرتقب أن تعقد الحركة الشعبية مؤتمرها الوطني الثالث عشر ما بين 28 و30 شتنبر الجاري تحت شعار ''حركة من أجل الوطن''، بقصر الرياضات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

شوف تيفي

 من المرتقب أن تعقد الحركة الشعبية مؤتمرها الوطني الثالث عشر ما بين 28 و30 شتنبر الجاري تحت شعار ''حركة من أجل الوطن''، بقصر الرياضات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط.

وذكر الحزب عبر موقعه، أن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث عشر، الذي يتزامن مع الاستعدادات لتخليد الذكرى الستين لتأسيس الحركة الشعبية ، سيشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الحزب ، لترجمة رؤية الحزب الاستراتيجية في سبيل خدمة الصالح العام، ورفع التحديات الآنية والمستقبلية وترسيخ الديمقراطية والدفاع عن المقدسات والثوابت الوطنية.
وبعد انطلاق الاستعدادات للمؤتمر الوطني الثالث عشر للحركة، يوم 7 أبريل الماضي ، تعكف حاليا اللجنة التحضيرية برئاسة سعيد أمسكان، على وضع اللمسات الأخيرة على كافة الترتيبات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح المؤتمر على كل المستويات.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 2500 مؤتمر ومؤتمرة، وفق معايير تضمن تمثيلية كل الأقاليم ، في أفق مؤتمر ديمقراطي وشفاف طبقا لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية والنظام الأساسي للحزب، علما بأن عملية انتداب المؤتمرين انطلقت على مستوى العمالات والأقاليم منذ عدة أسابيع، فيما سيعقد الحزب ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت مواقع إخبارية منها من تداول خبرعدم تقديم الترشيح في مواجهة العنصر، فيما أفادت أخرى خبر تقدم 6 ترشيحات، على رأسهم محمد حصاد، الوافد الجديد على الحزب.

وحاولت قناة ''شوف تيفي'' ربط الاتصال، اليوم الأحد، ببعض المرشحين المحتملين لخلافة العنصر، لتأكيد الخبر أوتكذيبه، لكن دون جدوى، حيث كانت الخطوط إما مقفلة، أو ترد بالنيابة العلبة الصوتية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحزب الحركة الشعبية أمسكان حصاد

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