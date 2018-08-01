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مغاربة يفضحون سلمى رشيد و يشككون في الجائزة التي حصلت عليها بلندن

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 16:17 مغاربة يفضحون سلمى رشيد و يشككون في الجائزة التي حصلت عليها بلندن | ثقافة و فنون
مغاربة يفضحون سلمى رشيد و يشككون في الجائزة التي حصلت عليها بلندن
''الجوائز كاملة ولات كتيباع و تشرى'' : بهذه العبارة رد مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حصول خريجة أراب أيدل سلمى رشيد على جائزة أفضل مغنية عالية بلندن.

"شوف تيفي"

"الجوائز كاملة ولات كتيباع و تشرى" : بهذه العبارة رد مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حصول خريجة أراب أيدل سلمى رشيد على جائزة أفضل مغنية عالية بلندن.

و تفاعل آلاف النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك الجميع في مصداقية الجائزة التي حصلت عليها سلمى رشيد بلندن، مؤكدين أنها لازالت بعيدة عن العالمية.

وأوضح المتفاعلون على أن مثل هذه الجوائز غير معترف بها، ويقوم بعض الراغبين في تحقيق حلم الشهرة بدفع أموال كبيرة، مقابل الصعود إلى منصات التتويج وإيهام الجميع على أن أعمالهم الفنية هي من كانت وراء تحقيق هذا الانجاز.

ومن جهة أخرى، شدد نشطاء على أن هذه الجائزة مشكوك فيها، والدليل على ذلك هو عدم ترشح أسماء معروفة بالمجال الفني للتنافس عليها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التنافس الجائزة سلمى رشيد

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