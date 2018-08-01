وفاة ''موثق'' كان رهن الاعتقال بتطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن موثقا معروفا بمدينة تطوان، تم اعتقاله قبل أشهر بسبب شيكات دون رصيد، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الأحد، داخل مستشفى سانية الرمل.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن موثقا معروفا بمدينة تطوان، تم اعتقاله قبل أشهر بسبب شيكات دون رصيد، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الأحد، داخل مستشفى سانية الرمل.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الموثق والذي كان تحت المراقبة بمستشفى سانية الرمل، لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل قسم الإنعاش، نتيجة معاناته من مرض السرطان على مستوى الكبد.

تجدر الإشارة إلى أن الموثق ''ف.ع''، كان متهما بخيانة الأمانة وإصدار شيك دون رصيد، قيمته 230 مليونا، وأن اعتقاله جاء بعد أن تقدم إسبانيان ومنعش عقاري بصفته الممثل القانوني لإحدى الشركات العقارية المشهورة بالمدينة، بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يطالبون من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، وتسريع البث في مطالبهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.