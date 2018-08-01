 وفاة ''موثق'' كان رهن الاعتقال بتطوان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد مكناس...الرصاص بمدينة المحمدية للسيطرة على كلب من فصيلة شرسة تعود ملكيته لشخصين من ذوي السوابق القضائية | حوادث و حقوق

بعد مكناس...الرصاص بمدينة المحمدية للسيطرة على كلب من فصيلة شرسة تعود ملكيته لشخصين من ذوي السوابق

هام للمغاربة.. أمطار عاصفية محليا قوية اليوم الأحد وموجة حرارة في العديد من مناطق المملكة | مجتمع

هام للمغاربة.. أمطار عاصفية محليا قوية اليوم الأحد وموجة حرارة في العديد من مناطق المملكة

وفاة موثق كان رهن الاعتقال بتطوان | حوادث و حقوق

وفاة ''موثق'' كان رهن الاعتقال بتطوان

الرئيس التركي أردوغان يظهر بـزي جديد وهـذه دلالته | دولي

الرئيس التركي أردوغان يظهر بـ''زي جديد'' وهـذه دلالته

برعاية ملكية...انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني العاشر للطرق غدا الاثنين بالحسيمة | بوليتيك

برعاية ملكية...انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني العاشر للطرق غدا الاثنين بالحسيمة

الخازن العام للمملكة يشدد على ضرورة اعتماد سياسة استهداف تعطي الأولوية للساكنة الأكثر فقرا | اقتصاد

الخازن العام للمملكة يشدد على ضرورة اعتماد سياسة استهداف تعطي الأولوية للساكنة الأكثر فقرا

بالصور..بعد أن فضحه المغرب وكشف علاقته بالبوليساريو..الإيراني أمير موسوي يغادر الجزائر | دولي

بالصور..بعد أن فضحه المغرب وكشف علاقته بالبوليساريو..الإيراني أمير موسوي يغادر الجزائر

عاجل وبالصور..تواجد أمني مكثف بمدينة سلا..شوفو شنو واقع | مجتمع

عاجل وبالصور..تواجد أمني مكثف بمدينة سلا..شوفو شنو واقع

طليقة الميلياردير السعودي الأمير بن طلال تتزوج من سـابع أغنى رجل بالإمارات | دولي

طليقة الميلياردير السعودي الأمير بن طلال تتزوج من سـابع أغنى رجل بالإمارات

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

وفاة ''موثق'' كان رهن الاعتقال بتطوان

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 14:59 وفاة موثق كان رهن الاعتقال بتطوان | حوادث و حقوق
وفاة ''موثق'' كان رهن الاعتقال بتطوان
علمت ''شوف تيفي'' أن موثقا معروفا بمدينة تطوان، تم اعتقاله قبل أشهر بسبب شيكات دون رصيد، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الأحد، داخل مستشفى سانية الرمل.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن موثقا معروفا بمدينة تطوان، تم اعتقاله قبل أشهر بسبب شيكات دون رصيد، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل من يومه الأحد، داخل مستشفى سانية الرمل.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الموثق والذي كان تحت المراقبة بمستشفى سانية الرمل، لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل قسم الإنعاش، نتيجة معاناته من مرض السرطان على مستوى الكبد.

تجدر الإشارة إلى أن الموثق ''ف.ع''، كان متهما بخيانة الأمانة وإصدار شيك دون رصيد، قيمته 230 مليونا، وأن اعتقاله جاء بعد أن تقدم إسبانيان ومنعش عقاري بصفته الممثل القانوني لإحدى الشركات العقارية المشهورة بالمدينة، بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يطالبون من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، وتسريع البث في مطالبهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي موثق تطوان سانية الرمل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد مكناس...الرصاص بمدينة المحمدية للسيطرة على كلب من فصيلة شرسة تعود ملكيته لشخصين من ذوي السوابق القضائية | حوادث و حقوق

بعد مكناس...الرصاص بمدينة المحمدية للسيطرة على كلب من فصيلة شرسة تعود ملكيته لشخصين من ذوي السوابق القضائية

الأمطار الطوفانية تحاصر دواوير ببلدة الوزراء والساكنة تستغيث من حيف وتهميش المنتخبين | حوادث و حقوق

الأمطار الطوفانية تحاصر دواوير ببلدة الوزراء والساكنة تستغيث من حيف وتهميش المنتخبين

الأمطار الطوفانية تحاصر دواوير ببلدة الوزراء والساكنة تستغيث من حيف وتهميش المنتخبين | حوادث و حقوق

الأمطار الطوفانية تحاصر دواوير ببلدة الوزراء والساكنة تستغيث من حيف وتهميش المنتخبين

بالفيديو والصور..مديرية الحموشي تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على شخص خطير ما تسبب في وفاته بمكناس | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مديرية الحموشي تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على شخص خطير ما تسبب في وفاته بمكناس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي للأم اللي مارس عشيقها الجنس على طفلها أمام أنظارها بالعرائش | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

أول خروج إعلامي للأم اللي مارس عشيقها الجنس على طفلها أمام أنظارها بالعرائش

تنفيذا للتعليمات الملكية: توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي على قرى إقليم تارودانت | خارج البلاطو

تنفيذا للتعليمات الملكية: توزيع 40 حافلة للنقل المدرسي على قرى إقليم تارودانت

مارسيلو يستسلم لطبول الغضب | قنوات أخرى

مارسيلو يستسلم لطبول الغضب

تونس تغرق ... فيضانات مرعبة تضرب تونس | قنوات أخرى

تونس تغرق ... فيضانات مرعبة تضرب تونس

﻿

آخر المستجدات

بعد مكناس...الرصاص بمدينة المحمدية للسيطرة على كلب من فصيلة شرسة تعود ملكيته لشخصين من ذوي السوابق القضائية | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

بعد مكناس...الرصاص بمدينة المحمدية للسيطرة على كلب من فصيلة شرسة تعود ملكيته لشخصين من ذوي السوابق

هام للمغاربة.. أمطار عاصفية محليا قوية اليوم الأحد وموجة حرارة في العديد من مناطق المملكة | مجتمع

هام للمغاربة.. أمطار عاصفية محليا قوية اليوم الأحد وموجة حرارة في العديد من مناطق المملكة

وفاة موثق كان رهن الاعتقال بتطوان | حوادث و حقوق

وفاة ''موثق'' كان رهن الاعتقال بتطوان

الرئيس التركي أردوغان يظهر بـزي جديد وهـذه دلالته | دولي

الرئيس التركي أردوغان يظهر بـ''زي جديد'' وهـذه دلالته

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.