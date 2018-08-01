برعاية ملكية...انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني العاشر للطرق غدا الاثنين بالحسيمة ﻿

تنطلق غدا الإثنين، فعاليات المؤتمر الوطني للطرق في نسخته العاشرة، من 24 إلى 26 شتنبر، تحت شعار''شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة'' بمدينةالحسيمة، تحت رعاية الملك محمد السادس.

شوف تيفي

تنطلق غدا الإثنين، فعاليات المؤتمر الوطني للطرق في نسخته العاشرة، من 24 إلى 26 شتنبر، تحت شعار''شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة'' بمدينةالحسيمة، تحت رعاية الملك محمد السادس.

وكتب عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، صباح اليوم الأحد، أن هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارته ، بشراكة مع ''الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق''، سيترأس افتتاحه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحضور عدد من الوزراء من داخل وخارج المغرب ، و مشاركة عدد كبير من الخبراء و الفاعلين الإقتصاديين في مجال الطرق.