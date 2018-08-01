الخازن العام للمملكة يشدد على ضرورة اعتماد سياسة استهداف تعطي الأولوية للساكنة الأكثر فقرا ﻿

أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، أمس السبت بالرباط، أن المالية العمومية والعدالة الاجتماعية، مسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بجودة التدخل والحكامة في التدبير العمومي.

شوف تيفي و.م.ع

أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، أمس السبت بالرباط، أن المالية العمومية والعدالة الاجتماعية، مسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بجودة التدخل والحكامة في التدبير العمومي.

وقال بنسودة ، على هامش اختتام أشغال الدورة الـ 12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية حول موضوع ''المالية العمومية والعدالة الاجتماعية''، إن المالية العمومية والعدالة الاجتماعية ليست مسألة كمية أو غلاف مالي ، بل نوعية التدخل والحكامة في التدبير العمومي .

وشدد الخازن العام للمملكة على ضرورة اعتماد سياسة استهداف تعطي الأولوية للساكنة الأكثر فقرا، وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ، وقال إن سياسة الاستهداف هذه يجب أن تولي اهتماما خاصا لخلق فرص الشغل لفائدة الشباب ودعم حاملي المشاريع من الشباب.

من جانبه، أشار محمد توفيق مولين ، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ، إلى أن العدالة الاجتماعية هي في نفس الوقت مساواة في الحقوق والفرص والحالات ، مؤكدا أن السلطات العمومية مدعوة إلى اتخاذ مختلف الإجراءات لضمان العدالة الاجتماعية.

وأكد مولين، على أن نظام تعليم شامل وذا جودة عالية، لفائدة نخبة وساكنة تربت على التحديات المستقبلية، هو السبيل الوحيد للحد من عدم المساواة بطريقة فعالة على الأمد الطويل، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بتطوير نظام للتكوين المهني يأخذ في الاعتبار مهن الغد، وضمان حكامة جيدة للأنظمة الصحية والحماية الاجتماعية، في إطار دولة لامركزية.

وبخصوص إجراءات السلطات العمومية تجاه الفاعلين الاقتصاديين، تطرق مولين، إلى الحاجة إلى سياسة تصنيع حقيقية تسمح بخلق وظائف مستقرة ودائمة، داعيا إلى وضع عدد من الآليات لضمان قدرة النظام الاقتصادي الوطني على مسايرة التحولات على المستوى الدولي، وخاصة التحول إلى الرقمنة وعالم الروبوتات، والتركيز على وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة التغيرات المناخية التي تؤثر على الفقراء والفئات المعوزة.