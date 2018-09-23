بالصور..بعد أن فضحه المغرب وكشف علاقته بالبوليساريو..الإيراني أمير موسوي يغادر الجزائر ﻿

بعد أشهر من افتضاح أمره والكشف عن علاقته بالبوليساريو، أعلن أمير موسوي رجل الحرس الثوري الإيراني والعقل المدبر لمخططات إيران في الجزائر وشمال أفريقيا، والذي شغل منصب الملحق الثقافي بسفارة إيران،

''شوف تيفي''

بعد أشهر من افتضاح أمره والكشف عن علاقته بالبوليساريو، أعلن أمير موسوي رجل الحرس الثوري الإيراني والعقل المدبر لمخططات إيران في الجزائر وشمال أفريقيا، والذي شغل منصب الملحق الثقافي بسفارة إيران، يومه الأحد، عن مغادرته للجزائر.

وأعلن موسوي انتهاء مهمته بالجزائر من خلال تدوينات نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، وكتب في إحداها: '' وفقنا الباري تعالى اليوم لأداء آخر صلاة جمعة في الجزائر وذلك في مسجد طيبة في حي سعيد حمدين بالجزائر العاصمة والحمد لله''، مضيفا في تدوينة أخرى: ''وداعا أحبائي الجزائريين..بعد أربع سنوات نودع الجزائر الحبيبة وقلبنا مملوء بالحب والود والاحترام لهذا الشعب الكريم ومايملكه من تاريخ عريق وثورة مجيدة وشهداء عظام وعلماء كبار ورجال ونساء أوفياء وشباب مبادر ومقدام وجمال طبيعة وآثار تاريخية عريقة، وذكريات لاتنسى...شكرا لكم على كل لحظة طيبة قضيناها بينكم وما لقيناه من حسن تعاون من قبل الأوساط الرسمية والشعبية هناك''.

وعلاقة بالموضوع، أشار موقع ''TSA'' الجزائري إلى أن الدبلوماسي المثير للجدل أمير موسوي، لم يذكر ''هل انتهت مهمته رسميا؟''، وأسباب مغادرته الجزائر، بعد أن ظل في منصبه لمدة 3 سنوات كاملة صاحبها الكثير من الجدل بسبب تحركاته الواسعة وتصريحاته المثيرة.

وأكد الموقع الجزائري أن الدبلوماسي الإيراني، تعرض لانتقادات حادة طيلة فترة تواجده بالجزائر، على خلفية تحركاته المكثفة ومساعيه الدائمة للتقرب من الجزائريين، وهو ما اعتبره البعض تهديدا للجزائر ومحاولة لتغلغل إيراني مذهبي تحت غطاء التعاون الثقافي، وقد تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أكثر من مناسبة، معلومات تفيد بوجود قرار رسمي بطرد أمير الموسوي من الجزائر، وتلقيه أمرا بمغادرة البلاد بسبب شبهات حول تحركاته.