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عاجل وبالصور..تواجد أمني مكثف بمدينة سلا..شوفو شنو واقع

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 12:13 عاجل وبالصور..تواجد أمني مكثف بمدينة سلا..شوفو شنو واقع | مجتمع
عاجل وبالصور..تواجد أمني مكثف بمدينة سلا..شوفو شنو واقع
تعرف منطقة القرية بمدينة سلا في هذه اللحظات من يومه الأحد، تواجدا أمنيا مكثفا، وذلك عقب تنظيم المئات من المواطنين لوقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بتعزيز الإجراءات الأمنية للحد من الجريمة التي

''شوف تيفي''

تعرف منطقة القرية بمدينة سلا في هذه اللحظات من يومه الأحد، تواجدا أمنيا مكثفا، وذلك عقب تنظيم المئات من المواطنين لوقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها بتعزيز الإجراءات الأمنية للحد من الجريمة التي انتشرت مؤخرا، بالمنطقة، ما خلف مقتل شاب في عمر الزهور بطريقة بشعة.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن الساكنة المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، رفعت العديد من الشعارات التي تم من خلالها مطالبة المسؤولين بالاهتمام بمدينة سلا، والقيام بالإجراءات اللازمة للحد من الجريمة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية المتواجدة بعين المكان، تقوم بعملها من أجل منع وقوع أي تجاوز، مشيرا إلى أن الساكنة، رفعت بعض اللافتات التي تحتوي على مطالبهم، وكتبت بإحداها: '' نريد سلا بدون إجرام''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة القرية شاب سلا

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