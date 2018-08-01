طليقة الميلياردير السعودي الأمير بن طلال تتزوج من سـابع أغنى رجل بالإمارات ﻿

أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة خبر طليقة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ولاسيما بعدما تم تداول دعوة لحفل زفافها على سابع أغنى رجل في الإمارات.

شوف تيفي

أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة خبر طليقة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ولاسيما بعدما تم تداول دعوة لحفل زفافها على سابع أغنى رجل في الإمارات.

وحسب مصادر ''عكس السير'' فقد تزوجت أميرة الطويل، من الملياردير الإماراتي، خليفة بن بطي المهيري، الذي يعتبر سابع أغنى رجل في الإمارات، وتقدر ثروته بـ 8.1 مليار دولار، في حفل زفاف أقيم بفندق جورج الخامس في فرنسا، يوم التاسع من الشهر الجاري.

واشتهرت أميرة الطويل، بكونها الزوجة الرابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال، التي رافقته في معظم المناسبات ورحلاته الاجتماعية والإنسانية والثقافية وحتى الاقتصادية حول العالم، ومنها رحلته الشهيرة إلى اليمن عام 2005 .

يشار أن أميرة الطويل (34 عاما) هي خريجة جامعة نيو هافين، وتحمل شهادة في إدارة الأعمال، وتقدر ثروتها بنحو 18 مليون دولار أمريكي، ومنذ ارتباطها بالأمير الوليد بن طلال، سعت إلى دعم البرامج والمشاريع التي تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر والإغاثة في حالات الكوارث وتعزيز الحوار بين الأديان، بالإضافة إلى تمكين المرأة، ودعم الكوادر الشبابية.