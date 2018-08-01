 نزار بركة: تحسين أوضاع الفئات المعوزة يمر عبر إعادة تأهيل المدرسة العمومية عبر تعليم جيد للجميع ﻿
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نزار بركة: تحسين أوضاع الفئات المعوزة يمر عبر إعادة تأهيل المدرسة العمومية عبر تعليم جيد للجميع

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 12:05 نزار بركة: تحسين أوضاع الفئات المعوزة يمر عبر إعادة تأهيل المدرسة العمومية عبر تعليم جيد للجميع | بوليتيك
نزار بركة: تحسين أوضاع الفئات المعوزة يمر عبر إعادة تأهيل المدرسة العمومية عبر تعليم جيد للجميع
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه، نزار بركة، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر أمس السبت، بتقليص الفوارق المجالية من خلال تحسين الحكامة والديمقراطية المحلية وتعزيز آليات

شوف تيفي

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه، نزار بركة، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر أمس السبت، بتقليص الفوارق المجالية من خلال تحسين الحكامة والديمقراطية المحلية وتعزيز آليات التضامن الترابي، موضحا أنه لتقليص هذه الفوارق لابد من إعادة الثقة للمواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة على تحسين ظروفهم المعيشية، وتكريس مبدأ الاستحقاق والتخفيف من حدة التفاوتات.

وذكر المجلس في تقريره، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن محاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية في المغرب تتطلب تحسين أوضاع الفئات المعوزة من خلال إعادة تأهيل المدرسة العمومية بحيث تضمن تعليما ذا جودة وفي متناول الجميع.

التقرير الذي يقدم تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، فضلا عن استعراض نشاط المجلس خلال هذه السنة المالية، أوصى بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال تسريع الجهود الرامية إلى وضع آلية تستهدف المساعدة العمومية للمواطنين، و استكمال تعميم نظام الحماية الاجتماعية ودمج أنظمة التقاعد.

ودعا المجلس إلى ضرورة تعزيز الحكامة من أجل استعادة ثقة المواطن في قدرة المؤسسات والسياسات العمومية على الحد من حجم الفوارق، وهذا يتطلب قبل كل شئ تركيز الجهود على تحسين جودة الحكامة، عبر التزام أقوى للسلطات العمومية، مدعومة بتطبيق أكثر صرامة للقانون، وكذا تعزيز وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتقترح الوثيقة، في هذا الإطار، تركيز الجهود على تعزيز مكافحة الفساد وتعميم المساءلة لتشمل معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة والامتيازات والحد من حالات التأخير في اعتماد القوانين ونشر النصوص التطبيقية.

أما على الصعيد الاقتصادي، يدعو المجلس إلى توسيع القاعدة الضريبية ووضع نظام ضريبي يتسم بالعدل ويفضي إلى إعادة توزيع الدخل والثروة.

ويوصي التقرير، أيضا، ببلورة سياسة وطنية إرادية، كفيلة بتحسين وضع المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واتخاذ ترتيبات وتدابير لمواكبة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

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شوف تيفي المغرب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

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