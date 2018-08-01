الأمطار الطوفانية تحاصر دواوير ببلدة الوزراء والساكنة تستغيث من حيف وتهميش المنتخبين ﻿

عرفت الدائرة الجبلية لمدينة تافراوت'' مساء أمس السبت، هطول أمطار عاصفية، أدت إلى قطع مجموعة من المسالك الطرقية الحيوية، وعزل عدد من القرى والدواوير النائية عن العالم الخارجي خاصة المتواجدة بين

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرفت الدائرة الجبلية لمدينة تافراوت'' مساء أمس السبت، هطول أمطار عاصفية، أدت إلى قطع مجموعة من المسالك الطرقية الحيوية، وعزل عدد من القرى والدواوير النائية عن العالم الخارجي خاصة المتواجدة بين منطقتي ''تاهلة'' و''أملن''.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فقد امتدت التساقطات المطرية لساعات طويلة، وسجلت أرقاما قياسية جعلت السيول تجتاح المنطقة مخلفة خسائر كبيرة في البنيات التحتية التي تضررت بفعل الأودية الجارفة.

وأضافت ذات المصادر، أن السيول غمرت عددا من الممرات الطرقية، وقطعت حركة السير والجولان في وجه السائقين الذين لم يستطيعوا العبور نحو وجهاتهم خاصة بمدخل دوار ''تيركت'' التابع للجماعة الترابية أملن، وذلك بسبب انعدام قنطرة تتيح للسيارات المرور، بالرغم من كونها كانت من المشاريع المدرجة من طرف المجلس الجماعي لإنجازها، إلا أنها لم تر النور لأسباب لازالت مجهولة، وتتساءل الساكنة المحلية عن مصير ميزانيتها.

ومن جانب آخر ساهمت هذه الأمطار الطوفانية في محاصرة عدد من الدواوير والمداشر التي ظلت محاصرة بالسيول ومنقطعة عن العالم الخارجي، وعاشت لحظات عصيبة نتيجة هذه الأمطار غير المسبوقة التي عرت واقع البنيات التحتية المهترئة، وكشفت السياسة التدبيرية للمنتخبين بهذه المنطقة ووعودهم الانتخابية بفك العزلة عن القرى النائية التي ذهبت أدراج الرياح مع هطول هذه الأمطار وبينت زيفها السيول الجارفة، حيث حرم سكان الدواوير المحاصرة من أبسط حاجياتهم الضرورية، وظلوا غير قادرين على الخروج من عزلتهم التي فرضتها عليهم الأمطار الطوفانية وسياسة الإقصاء والتهميش التي نخرتهم.

ووجه عدد من السكان المتضررين عبر اتصالات هاتفية بقناة ''شوف تيفي''، رسائل آنية ومستعجلة للمسؤولين والمنتخبين بالمنطقة الجبلية لتافراوت إلى التحرك العاجل لرفع الحصار عن قراهم التي تضررت كثيرا بفعل الأمطار مطالبين إياهم بالوفاء بوعودهم الانتخابية، والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة الحقة والاستجابة لمعاناتهم ونداءاتهم المتكررة، وذلك بمنحهم أدنى حقوقهم، وتنزيل مشاريع تنموية ترفع عنهم الحيف والظلم الذي لزمهم لسنوات عديدة تطبيقا لمضامين الخطابات المولوية للملك محمد السادس، الرامية إلى تأهيل العالم القروي وخدمة المواطن، والتجاوب مع كافة حاجياته ومتطلباته الحياتية التي تضمن له العيش الكريم.