بالفيديو والصور..مديرية الحموشي تكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على شخص خطير ما تسبب في وفاته بمكناس ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن مكناس، في حدود الساعة الحادية عشر والنصف من مساء أمس السبت،

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي"، فقد اضطر مقدم شرطة رئيس يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين بولاية أمن مكناس، في حدود الساعة الحادية عشر والنصف من مساء أمس السبت، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني بهدف لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في ميدان المخدرات، وذلك بعدما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المشتبه به، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل العصيان والتهديد، أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة خلال عملية توقيفه، بعدما كان قد عرض حياة وسلامة جيرانه للخطر باستعمال ساطور من الحجم الكبير، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي، بينما أصابت رصاصة المعني بالأمر وتسببت في وفاته بعد نقله للمستشفى.

وأضاف المصدر ذاته، أنه أصيب كذلك، وبشكل عرضي، أحد الأشخاص كان بالقرب من مسرح التدخل بشظايا رصاصة على مستوى الكاحل، وهو ما استدعى نقله للمستشفى حيث تلقى الإسعافات الضرورية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بجثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.