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ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا

بتاريــخ : 23 شتنبر 2018 / 11:16 ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا | دولي
ضــربة قوية .. جبهة البوليساريو الانفصالية تفشل في حشد الأقلية الموالية لها بإسبانيا
كما كان منتظرا فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية في حشد الأقلية الموالية لها، في إطار الحملة اليائسة التي تقودها لأجل التظاهر والوقوف أمام السفارات والقنصليات للتشويش على الوحدة الترابية وتسليط

شوف تيفي

كما كان منتظرا فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية في حشد الأقلية الموالية لها، في إطار الحملة اليائسة التي تقودها لأجل التظاهر والوقوف أمام السفارات والقنصليات للتشويش على الوحدة الترابية وتسليط الضوء على المسألة المتعلقة بالثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمغرب، ومحاولة إعطاء انطباع بعدم استفادة الساكنة المحلية من عائداتها، وتكذيب إنعكاساتها الإيجابية المتجلية في تنمية المنطقة واستقرارها.

وقد تلقت جبهة البوليساريو صفعة أمس الجمعة حينما دعت إلى وقفة أمام قنصلية المملكة ببلباو حضرها 25 شخص فقط من أنصارها، والتي شكلت صدمة قوية للقيادة الانفصالية، علاوة على صدمتها جراء تقرير الاتحاد الأوروبي وإشادته بالمجهودات التي يبذلها المغرب في تنمية أقاليمه الجنوبية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وموافقة لجنة الفلاحة بالاتحاد الأوروبي أمس على توقيع الاتفاق الجديد مع المغرب.

ويرى المراقبون والمحللون أن الأسباب الرئيسية وراء ضعف الحضور بالوقفة التي دعت إليها البوليساريو أمام القنصلية المغربية ببلباو أمس الجمعة، هو حالة الجمود التي يعرفها الملف وملل محتجزي تندوف من الأوهام والأكاذيب التي تسوقها لهم القيادات الهرمة والمريضة. 

 

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